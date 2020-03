Was nun? Youtube schauen!

KULTUR – VIRTUELL 18/03/20 DrehPunktKultur empfiehlt, auch mal wegzublenden von den Sondersendungen zur unerfreulichen Corona-Lage. Warum nicht Salzburger Kultur online genießen? Zum Nach-Hören und -Schauen oder als Appetitmacher für dann, wenn die Kultur wieder läuft.

Heute empfehlen wir: The Provincialization of Europe – What Now? The Provincialization of Europe – damit ist nicht das gemeint, was jetzt rundum passiert: dass viele Länder innerhalb der EU ihre Grenzen abschotten. The Provincialization of Europe war im Vorjahr ein Projekt des internationalen Performance Laboratory Salzburg (PLAS). Junge Regisseurinnen und Regisseure aus sechs europäischen Ländern kamen an die Universität Mozarteum, um mit Schauspielstudierenden des Thomas Bernhard Instituts und Tanzstudierenden der Tanzakademie SEAD zu arbeiten. Wir zeigen hier den von FS1 auf Youtube veröffentlichten Beitrag What Now? der Dänin Anna Balslev. Die Regisseurin ist vor allem am Østerbro Theater in Kopenhagen tätig. Die in Salzburg entstandene Produktion wurde im Rahmen des Internationalen Hochschulfestivals FIESAD (Festival International des Ecoles Supérieures d'Art Dramatique) in Rabat, Marokko, mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. (dpk) www.youtube.com