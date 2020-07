Da Künstler wird's scho richten

KULTURSCHIENE 10/07/20 Diabolo und Seifenblasen. Was die Architektur verbockt, soll die Kultur richten. Das Ergebnis klingt danach: „ Die Veranstaltungen wurden in den letzten Jahren gut angenommen und haben zu einer Imageverbesserung beigetragen." Um den Bahnhofsvorplatz noch attraktiver zu machen, wurde die kulturschiene gelegt. Heuer wird sie zum dritten Mal befahren. Heute Freitag (10.7.) gellt der Startpfiff . Von Heidemarie Klabacher „Wir freuen uns, dass die kulturschiene in den letzten beiden Jahren gut angekommen ist und haben deshalb beschlossen, das Programm bis Ende 2021 weiterzuführen. Wir wollen mit unserem Kulturprogramm auch heuer, trotz Corona und dem damit verbundenen späteren Start weiter daran arbeiten, dass am Bahnhofsvorplatz eine positive Atmosphäre herrscht." So Magister Erich Pirkl, der Geschäftsführer der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH. Das findet auch Kulturressortchef Vizebürgermeister Bernhard Auinger, der meint, „der Mix aus Straßenkunst, Mitmach-Formaten und Musik" habe den Platz vor dem Bahnhof ganz entscheidend aufwertet und belebt. „Während des Corona-Shut-Down haben wir wohl alle mitbekommen, dass der öffentliche Raum eine ganz wesentliche Rolle im städtischen Leben und Zusammenleben spielt", man habe „gemerkt was uns abgeht, wenn er ungenutzt bleiben muss". Das Programm gestaltet und in „ein umfassendes Sicherheitskonzept eingebettet" haben Valentin Alfery und das Teamt der Salzburger Agentur „Rookies at Work". Gespielt wird vor allem unter der Woche, „da dies gerade bei Pendlerinnen und Pendlern gut ankommt". Zum Sitzen, wenn die Ankommenden sich dazu die Zeit nehmen können, dienen wieder die bunten Enzis. Auch lernen kann man etwas, und zwar am 2. August: „Each One-Teach One-Camp ist ein internationales Community-Building Projekt, welches der Philosophie der Hip Hop Kultur entspringt. Menschen jeden Alters kommen zusammen und teilen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten miteinander: Jede/r kann von Jeder/m lernen, in ein neues Wissensfeld eintauchen oder seine Expertise erweitern. Aus welcher künstlerischen oder körperlichen Disziplin man kommt, oder ob man Profi oder Anfänger ist, spielt keine Rolle. Alle sind willkommen sich einzubringen und gemeinsam das Programm zu gestalten." Den Schlusspunkt im Schienenverlauf setzt am 28. August Das Kino mit der Filmnacht Oh Yeah, She Performs! Kulturschiene - Den Auftakt gibt heute Freitag (10.7.) von 15.30 bis 17 Uhr das Clownduo Karcocha & Mumilintu - www.kulturschiene.at Bild: www.kulturschiene.at