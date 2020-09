Schmiede beschlagen Pferde

SCHMIEDE HALLEIN / ORTUNG 18/09/20 Der Tennengauer Kunstkreis stellt den Raum, die Schmiede die Kunst: Das Medienkunst-Festival Schmiede Hallein hat drei Jahre lang in Hintersee das Symposium ORTung veranstaltet. Nun zeigt eine Ausstellung im Kunstraum pro arte in Hallein Ergebnisse seit 2018. Pferde / Horses ist das Motto der Schmiede 2020. Von Heidemarie Klabacher 2018 war ging es um Mohr und die Stille, 2019 um Winter und Wandel in Hintersee. Heuer im Jänner war Erfolg das Thema. Debattiert wurden Fragen wie Was ist Erfolg in Kunst und Kulturproduktion? Persönliches Ziel und gemeinschaftlicher Prozess? Wie verhalten sich Moment und Gemeinschaft zur Zukunft? Die Ausstellung im Kunstraum pro arte ist der Abschluss der Initiative ORTung des Landes Salzburg. Gezeigt werden Video-, Audio- und Fotoarbeiten oder Performances. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung am Mittwoch (16.9.) verlie Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn das mit 10.000 Euro dotierte Landesstipendiums für Medienkunst an Katharina Aigner. Die drei Tagungen ORTund und die Ausstellung im Kunstraum pro arte sind eingebunden in das Festival Schmiede Hallein. Die Schmiede ist ein Produzenten Festival. Üblicherweise, muss man in Corona-Zeiten leider dazu sagen, treffen einander zehn Tage lang gut 250 Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt und gut zweitausend Gäste. Entstanden ist über die Jahre ein Netzwerk mit derzeit 650 Kreativen aus zwanzig Ländern und den Bereichen Bildende Kunst, Grafik, Musik, Neue Medien, Internet Development, Programmierung, Bloggen, Photographie, Film, Tanz, Mode, sowie Möbel- und Eventdesign. Z iel und Zweck sind Austausch und das Aufladen der Kreativität. „The most impressive thing about Schmiede was the atmosphere of sharing, generosity, creativity and craftsmanship that surrounded me", schreibt Teilnehmer Mark Coniglio auf der Website. Es gehe darum, so ein anderer Teilnehmer im Youtube-Film auf der Website, „eine Plattform zu schaffen, wo die Leute andocken können", wo sie Projekte in einem sicheren Rahmen realisieren und daneben auch neue Leute kennenlernen und neues Umsetzen können. Die Schmiede sei ein Nährboden für Lernen und Netzwerken. Corona hat auch den Schmieden ins Feuer gespuckt, die Tagung muss ohne internationale Klientel auskommen. Man sei zunächst gar nicht davon ausgegangen, dass das Festival überhaupt stattfinden könne, so Schmiede-Geschäftsleiter Rüdiger Wassibauer. Pferde / Horses ist das Motto der Schmiede, die noch bis 25. September über die Bühne geht - in der Alten Saline auf der Pernerinsel. Die Ausstellung im Kunstraum pro arte ist bis 24. Oktober zu sehen - kunstraumproarte.com - schmiede.ca Bilder: Stills aus dem Youtube-Film auf schmiede.ca