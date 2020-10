OVAL – DIE BÜHNE IM EUROPARK

05/10/20 Das Geschenk zum 15. Geburtstag kann sich sehen – besser gesagt hören – lassen: Ein revolutionäres 3D-Soundsystem wird vom OVAL als erstem Konzertsaal im deutschen Sprachraum einsetzt.

Von Heidemarie Klabacher

„Das Oval ist seit Beginn an für seine hervorragende Akustik und Tonqualität bekannt. Nun gehen wir beim Ton in eine neue Dimension und haben seit wenigen Wochen ein neuartiges, revolutionäres Soundsystem der französischen Audiospezialisten L-Acoustics in Betrieb genommen“, so die Europark Geschäftsführer Marcus Wild und Christoph Andexlinger. Ab sofort könne man ein Klangerlebnis bieten, „das technisch erst seit kurzem möglich ist und in dieser Form eine echte Sensation am Markt darstellt“.

Ein wenig Technik gefällig? „Kernstück ist ein Prozessor, der die empfangenen Signale von den Tonquellen zielgerichtet an bis zu 39 Boxeneinheiten rundum an den Wänden und in der Decke über dem Publikum verteilt. Dadurch werden die einzelnen Instrumente sowie die Stimmen der Akteure in einem bisher nicht gekannten, intensiven Rundum-Erlebnis hörbar. Einfacher gesagt: „Man hat das Gefühl, mitten unter den Musikerinnen und Musikern zu stehen, so klar und deutlich ist die Übertragung der Instrumente. Schließt man die Augen, kann man jede Tonquelle einem exakten Ort im Raum zuordnen – und das von jedem Sitzplatz aus“.

An so etwas hat vor 15 Jahren noch niemand gedacht: Ein „für ein breites Publikum interessantes Kunst- und Kulturzentrum, das seine Besucher immer wieder aufs Neue inspiriert, unterhält und begeistert“ war der Plan, der teils mit „Skepsis beäugt, vielfach aber auch mit Begeisterung aufgenommen“ worden war.

Es hat geklappt: „Unser Wunsch, dass sich der Europark und das Oval gegenseitig befruchten, ist voll und ganz aufgegangen“, so Marcus Wild und Christoph Andexlinger über „Europas erste ganzjährig bespielte Kunst- und Kulturbühne in einem Shopping-Center“. Heute zähle das Oval „zu den etabliertesten Konzert- und Kleinkunstbühnen Österreichs“. Mit anspruchsvollem Programm, hochwertiger Bühnen- und Kinotechnik und anregendem Ambiente habe sich das Oval bei Ausübenden und Publikum „einen festen Platz in Salzburgs Kulturszene erobert“.

Bespielt wird das Oval mit Kabarett, Musik von Klassik bis Jazz, Kleinkunst, Vortragsreihen oder, betreut vom Filmkulturzentrum Das Kino, mit Programmkino für Kinder und Erwachsene. Namhafte Festivals wie die Mozartwoche nutzen die professionelle Spielstätte längst für Crossover-Projekte. Die Besucherinnen und Besucher kämen nicht nur aus Stadt und Land Salzburg, sondern auch aus den angrenzenden Bundesländern und dem benachbarten Bayern, so Wild und Andexlinger.

Mit einer Investition wie der neuen Tonanlage zeigt die Geschäftsführung durchaus deutlich, dass die hauseigene Bühne nicht nur Aushängeschild, sondern Anliegen ist.

Die Seele des Oval ist Margret Stronegger als „Intendantin von Anfang“. Sie bringt namhafte Künstlerinnen und Künstler, aber auch aufstrebende Jungtalente und „Geheimtipps“ ins Oval. „Mich freut es immer ganz besonders mitzuerleben, wenn junge Künstlerinnen und Künstler, die bei uns eines Ihrer ersten Bühnenengagements erhalten haben, in weiterer Folge erfolgreich Karriere machen.“ Auch wenn diese längst „Säle füllen, die deutlich größer als unserer sind, kommen viele von ihnen immer wieder gerne zu uns, weil sie das Publikum, das Ambiente und die technische Qualität so schätzen“. Margret Stronegger zu danken sind zahlreiche Kooperationen mit Kultureinrichtungen und Institutionen wie der Stiftung Mozarteum, dem Landestheater, dem Theater Ecce oder der Friedburger Puppenbühne.

Das Filmkulturzentrum Das Kino ist seit der ersten Stunde Film-Partner für das Programmkino im Oval. Zudem biete man regionalen Vereinen und Schulen eine Plattform, leiste damit einen wertvollen Beitrag zur Kulturarbeit mit Kindern und Jugendlichen. „Mit der Aufnahme des Oval in die Reihe der Spielstätten der Mozartwoche durch Rolando Villazón haben wir eine Art ,Ritterschlag‘ erhalten“, so Margret Stronegger, „auf den wir stolz sein dürfen.“

Die Corona-Pandemie stellt auch die Oval-Verantwortlichen vor Herausforderungen. Die Klima- und Lüftungsanlage bringe hundert Prozent Frischluft in den Saal und sichere jede Stunde einen mehrfachen kompletten Luftwechsel im Raum. Auch das Publikum spielt mit: „Wir freuen uns über das hohe Maß an Disziplin und Verständnis unserer Besucher, sei es beim Maske-Tragen vor und nach der Vorstellung oder bei der sicherheitsbedingten Datenerfassung“, so Intendantin Margret Stronegger.