Pfingstfestspiele

Berichte von den Pfingstfestspielen Jump und los

KULTURSCHIENE 31/05/21 Zum vierten Mal wird auf dem Bahnhofsvorplatz die K ulturschiene verlegt: ÖBB und Stadt laden zu einem b unten Programm. Start ist am Freitag (4.6.) mit einem Konzert der Band Parametrix. Ziel weiterhin – den Bahnhofsvorplatz beleben und lebenswert machen. „Wir haben seit dem Start der Kulturschiene im Jahr 2018 viel bewegt. Auch während der Pandemie haben wir unter schwierigen Bedingungen daran festgehalten", sagt Erich Pirkl, Geschäftsführer des ÖBB-Immobilienmanagements. Mit der den anstehenden Öffnungsschritten wolle man weiterhin dafür sorgen, „dass der Bahnhofsvorplatz nicht nur ein besseres Image bekommt, sondern ein Ort wird, an dem man gerne ist". Umgesetzt und betreut wird die Kulturschiene wieder von der Agentur „Rookies at Work" unter der Leitung von Valentin Alfery. Ein eigenes Sicherheitskonzept wurde entworfen und mit den Behörden abgestimmt. „Die Veranstaltungsserie auf dem Bahnhofsvorplatz ist auf einem guten Weg", sagt Kulturressortchef Vizebürgermeister Bernhard Auinger, heute Montag (31.5.) bei der Präsentation. Kultur verstärkt in den Stadtteilen zu etablieren, sei ihm ein großes Anliegen und auch Teil der Kulturstrategie 2024. „Die Kulturschiene macht genau das und hat in den letzten Jahren gezeigt, dass der Mix aus Straßenkunst, Mitmach-Formaten und Musik den Bahnhofsvorplatz aufwertet und belebt." Neben dem Auftritt von Parametrix steigt am Freitag (4.6.) die Street Art Intervention The Fox der Künstlerin Chinagirl Tile beim Brunnen auf dem Bahnhofsvorplatz. Zwei partizipative „Formate für Tanzbegeisterte" folgen mit Salon Smmer und dessen Produktion Jum in Kooperation mit der Szene Salzburg sowie mit dem Each-One-Teach-One Camp. Ende des Juni gibt der Singer-Songwriter Philipp Doboczky ein Konzert (ÖBB / Kulturschine) Das Programm der kulturschiene wird stänig erweitert und auf der Website aktualisiert - www.kulturschiene.at