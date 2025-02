PHILHARMONIE SALZBURG / ELISABETH FUCHS

24/02/25 Eine Trias an Komponistinnen in der Großen Aula der Universität. Die Pianistin Olga Scheps widmete sich am Wochenende dort dem Ehepaar Schumann. Drumherum Rares von Lili Boulanger und Emilie Mayer.

Von Horst Reischenböck

Zur Einstimmung passte angesichts der frühlingshaften Temperatur draußen vorerst Lili Boulangers fünf Minuten kurze Impression D’un matin de printemps samt ihrem umfangreich besetzten Bläseraufgebot. Daran fügten sich passend Clara Schumanns von ihr so geäußerte „Stunden des Selbstvergessens, wo man nur noch in Tönen atmet“. Es blieb ihr später ob zahlreicher Mutterschaften und der labilen Gesundheit ihres Gatten nur wenig kreative Zeit, um an Werke ihrer Jugend anzuknüpfen. Ihr Klavierkonzert in a-Moll op.7 besteht aus drei nahtlos aneinander gefügten aber dessen ungeachtet differenziert zu gestaltenden Abschnitten. Bei der Instrumentierung des gleich lang wie beide vorangegangene Sätze zusammen dauernden Finales assistierte der damals 19jährigen ihr späterer Gatte. Mahnt der Beginn des Konzerts mitunter an Frederic Chopin, so inspirierte Clara der 18 Jahre ältere Cellist Theodor Müller, mit dem sie in Braunschweig musizierte, zur zauberhaft gefühlvoll schwelgerischen Romanze als Ausdruck ihrer Liebe zu Robert. Die vom Flügel übernommene Kantilene dünkt wie eine Vorwegnahme von Johannes Brahms’ Andante in dessen Zweitem Klavierkonzert. Das stellt seinen Worten nach ja auch ein Porträt beider Schumanns dar. Die Cello-Solistin in dieser Episode wäre übrigens spontanem Einzelapplaus wert gewesen.

Claras Konzert wurde 1835 in Leipzig uraufgeführt, Felix Mendelssohn hat dirigiert. Hier war’s in gewohnter Weise die unermüdliche Elisabeth Fuchs, die nach vollem Einsatz zum ersten auftrumpfenden Orchestertutti der Pianistin ohne Begleitung glitzernden Vortritt ließ, um erst später mit der Philharmonie Salzburg als gleichberechtigtem Partner ins perfekt ausgelotete, technisch fordernde Geschehen einzugreifen.

Robert Schumann gab in seinem Klavierkonzert a-Moll op. 54 von Anbeginn an weit mehr an musikalischem Dialog vor. Aus einer einsätzigen Fantasie um Claras italianisierte Töne CH-A-A als Thema entwickelt, um ein Andantino grazioso-Intermezzo erweitert und in zündendem Allegro vivace-Sog zu beenden. So hoch dieses Konzert in der Gunst der Interpreten steht, so selten ist es in Paarung mit dem Jugendwerk Claras zu erleben. Ist Roberts Konzert zurecht von Interpreten begünstigt? Olga Scheps am Bösendorfer dominierte da kämpferisch, vor allem linkslastig, und dafür gab es gleich nach dem Kopfsatz langanhaltenden Beifall. Als Zugabe ein Schumann-Intermezzo. Und zwischen den klavierkonzerten stand noch Emilie Mayers hörenswerte, aber im Vergleich zu Richard Wagner doch einfacher gestrickte Faust-Ouvertüre op. 45.

Bild: Philharmonie Salzburg / Uwe Arens