SOMMERSZENE / ZONDER

Der Donauwalzer, oder Walzermusik überhaupt: Daran knüpft man als eingefleischter Österreicher gewisse Erwartungen. Charme ist einer der unverzichtbaren Marker für diese Musik- und Tanz-Spezies. Von Reinhard Kriechbaum Zonder heißt die Produktion der argentinischstämmigen Choreographin Ayelen Parolin, mit der sie am Freita (13.6.) bei der Sommerszene gastierte und von einem ansehnlichen Teil des Publikums Standing ovations einheimste. Dieser überschwappenden Begeisterung, dies gleich vorweg, mochte man sich anschließen – oder auch nicht. Das Wort „zonder" ist Flämisch (Ayelen Parolin lebt in Belgien) und heißt „ohne". Also müssen die drei Performer Naomi Gibson, Piet Defrancq und Daan Jaartsveld die längste Zeit ohne Musik auskommen. Das macht das Walzertanzen aus nahe liegenden Gründen nicht leichter. Das Singen von einzelnen Tönen oder Melodiefetzen kann nur bedingt die vertrauten Walzerklänge ersetzen. Lautes Zählen hilft auch nur bedingt weiter, wenn draus statt einem Dreivierteltakt fünf oder gar sieben Achtel werden. Hat der Schreiber dieser Zeilen richtig gezählt? Auch das Stampfen von Rhythmen – energiegeladene Bockssprünge auf der als Hyper-Resonanzboden funktionierenden Bühne – hilft nicht wirklich weiter, zumal sich die Bretter, die hier die Walzerwelt bedeuten sollten, als brüchig erweisen. So jedenfalls will nichts und wieder nichts zustande kommen, kein pas de deux und erst recht keiner a trois. Wie diese Dreiergruppe mit im Grunde überschaubar klaren Bewegungen und beachtlichem athletischem Durchhaltevermögen sich aneinander vorbei berserkert, kann man als ironisch interpretieren, wenn man den individuellen Witz-Pegel nicht gar hoch ansetzt. Jedenfalls kann man nicht sagen, dass nichts los wäre in dieser martialischen Walzer-Verfehlung. Die weißen Paneele hinter der lange Zeit schmuck- und utensilienlosen Spielfläche erweisen sich als Gipskartonplatten, die eingetreten oder mit dem Fuchsschwanz zerstört werden. Da fliegen die Trümmer nur so herum. Schließlich kommt, nach gut zwei Dritteln der fünfzig Performance-Minuten, doch noch ein Stück Donauwalzer vom Band, sogar mehrmals. Während sich die Bühne allmählich in ein Trümmerfeld verwandelt, fallen Rüschenvorhänge von der Bühnendecke, und unterdessen tragen auch die Tänzerin und ihre beiden männlichen Kollegen einige Accessoires, die wie von Ballettkostümen heruntergeschnitten wirken. Finale Furioso: ein Tanz zwischen und vor wallenden Vorhängen, die mit zwei Laubbläsern lärmintensiv in Wallung gebracht werden. All das will auch als eine selbstreferentielle Kritik am modernen Tanz mit zu hohen intellektuellen Ansprüchen an sich selbst gelesen werden, heißt es sinngemäß im Sommerszene-Programm. Das kann man schon herauslesen aus dem in den kraftvollen Bewegungen präzis durchgetakteten Spektakel. Aber es ist keine Sache mit leisen Zwischentönen, und mit Charme schon gar nicht. Eher überrumpelnde Bracchialkomik. Aber Gusto, Humor und Ohrfeigen sind bekanntlich verschieden, und das ist ein Glück.