Der Zirkus ist wieder in der Stadt

WINTERFEST 02/11/22 Das 22. Festival für zeitgenössischen Circus steigt von 1. Dezember bis 8. Jänner im Volksgarten, in der SZENE und im Toihaus. Zur Einstimmung gibt es heute Mittwoch (2.11.) erstmals eine Cirusparade vom Kurgarten ins Zentrum – Mitglieder vom Verein Mota im Salzburger CircusTraininsCentrum marschieren, jonglieren, balancieren durch die Stadt. Von Heidemarie Klabacher Eröffnet wird das Winterfest am 1. Dezember im Volksgarten vom Zirkus FahrAwaY und seinem Stück Ballett: Die Truppe aus der Schweiz entsteigt einer hölzernen Transportbox und startet ein wildes akrobatisch-musikalisches Paletten-Ballett. „Seidenschühchen und Tutu sucht man hier vergebens: Zum rockigen Sound selbstgezimmerter Instrumente erweckt Zirkus FahrAwaY beim seine hölzerne Selfmade-Kulisse zum Leben", so der Winterfestleiter Robert Seguin. Das belgische Duo Circus Ronaldo schlägt ebenfalls sein eigenes Zelt auf und lädt ab 14. Dezember mit Sono io? zu einer betörenden schönen, wehmütigen wie komischen Variante des Generationenkonflikts zwischen Vater und Sohn (siehe dpk-Besprechung vom Auftritt beim Grazer La Strada). Die junge, französische Compagnie Le P'tit Cirk bringt mit Les Dodos ab 29. Dezember spektakuläre Akrobatik am Boden und in der Luft mit Livemusik. Das Winterfest in der SZENE Salzburg eröffnen am 7. und 8. Dezember die Nachwuchs-Artistinnen vom Salzburger Zirkusverein MOTA mit ihrer Produktion Vanitas. Erarbeitet haben das Stück die Teilnehmerinnen des MOTA-Circusworkshops im Rahmen des Circus Training Centers. Wo gehobelt wird, fallen Späne – so auch ab 9. Dezember in der Sawdust Symphony: Auf einer eigens und eigen konstruierten Holzbühne dreht alles um das Handwerk. Das Deutsch-Österreichische Trio Michael Zandl, David Eisele und Kolja Huneck erkundet mit Mitteln der Akrobatik die Beziehung zwischen Mensch und Werkzeug. Am 17. Dezember übernimmt in der Szene der Amerikaner Jamie Adkins: Er zeigt in Circus Incognitu, dass die größten Lacher oft kleinsten Ausrutschern folgen. Auf der Programmschiene Kaleidoskop präsentiert sich am 8. und am 9. Dezember wieder die junge Österreichische Circusszene: Unter dem Motto Circus trifft Tanz und Performanc gastieren vier Companien im Toihaus. Im Winterfest Rahmenprogramm gibt es Gespräche und eine Fotoausstellung. „Trotz der allgegenwärtigen Teuerungen in jeglichen Bereichen, ist es uns ein großes Anliegen das Winterfest weiterhin leistbar zu gestalten", sagt der Winterfest-Geschäftsführer Robert Seguin. Für das aktuelle Winterfest gebe es keine Preiserhöhungen, alle Specials und Ermäßigungen bleiben weiter bestehen. Das Winterfest in Zahlen: 31 Spieltage von 1. Dezember bis 8. Jänner an drei Spielorten – Volksgarten, Szene, Toihaus – mit 67 Vorstellungen in sieben Produktionen, darunter zwei Österreichpremieren, sechs Publikumsgesprächen und einerAusstellung Tickets online unter www.winterfest.at und an der Winter fest kasse im Europark Bilder: www.winterfest.at / T ilman Pfäfflin; Patrick Berger; Tom Herbots, Frank Emmers; Jona Harnischmacher

Zur dpk-Besprechung Sono io? des Cirque Ronaldo

Wenn Artisten sterben und der Zirkus weiterlebt