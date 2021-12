Ein stilles, trotzdem frohes Weihnachtsfest!

Wir wissen nicht, was die nächsten Wochen und Monate bringen – aber wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern ein an kulturellen Eindrücken reiches Jahr 2021 Man muss schon genau schauen, um die entblößte Brust der Gottesmutter zu entdecken. – Eine Maria lactans, eine stillende Maria. Die einzige in Salzburg. Detail aus dem Freskenfries an der südlichen Außenwand der Buchberg-Kirche in Bischofshofen, 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts. Bild: Michael Neureiter