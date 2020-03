Die Kultur steht still

16/03/20 Nun ist's also auch aus mit der 100-Menschen-Regel, die in der vergangenen Woche immerhin kleineren Veranstaltern ermöglicht hat, Theateraufführungen, Konzerte, Lesungen und Kinovorstellungen durchzuführen. Nun steht die Kultur als Ganzes still. DrehPunktKultur, der in der Hauptsache über Veranstaltungen berichtet, ist davon natürlich auch unmittelbar betroffen. Wo nichts stattfindet, ist nichts zu vermelden. Dessen ungeachtet werden wir unseren treuen Leserinnen und Lesern in nächster Zeit Lesestoff bieten. Nicht nur CD-Kritiken, Leseproben, Buchbesprechungen und dergleichen. Denn wir beobachten natürlich und melden auch in diesen Tagen, was für die lokale und regionale Kulturszene aktuell von Interesse sein könnte. Der Newsletter erscheint in den nächsten Wochen nicht täglich, sondern nur zwei oder drei Mal pro Woche. Dafür bitten wir um Verständnis. Wir hoffen für uns als Publikum und natürlich besonders für die vielen Kulturveranstalter in Stadt und Land, dass bald wieder „Normalbetrieb" herrscht. Bild: Salzburger Festspiele / Luigi Caputo