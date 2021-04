f Share Tweet Als wir am Karfreitag des Vorjahres – im ersten Corona-Lockdown – bei einem Spaziergang diese beiden Musiker beim Proben über den Gartenzaun entdeckten, ahnten wir nicht, dass dieses Motiv auch zu Ostern 2021 noch Symbolkraft haben wird: für die Sehnsucht nach Gemeinsamkeit, für wie durch Zäune getrennte soziale Kontakte, für das unbändige Verlangen nach Kultur in all ihren Spielarten. Nicht zuletzt für die hohe Disziplin gerade im Bereich der Kultur.

In diesem Sinne wünschen wir unseren treuen und nach Kultur hungrigen Leserinnen und Lesern, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nicht zuletzt uns selbst nichts dringlicher als einen österlichen Aufbruch. Heidemarie Klabacher (Chefredakteurin)

Reinhard Kriechbaum (Herausgeber)