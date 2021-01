Vorsicht ist die Mutter ...

... auch des Neujahrsschweins. Nerze in Dänemark hatten's schon, sogar Löwen in einem spanischen Zoo, und von Chinas Wildtiermärkten reden wir gar nicht. Also heuer sicherheitshalber die Variante aus Brioche-Teig. Damit wünschen wir ein an Live-Veranstaltungen reiches Jahr 2021!