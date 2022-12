Ein frohes, friedliches Weihnachtsfest

f Share Tweet und ein gutes, an kulturellen Eindrücken reiches Jahr 2023 Eine schwere Geburt – jedenfalls sind Ochs und Esel total hinüber. „Die einzige mir bekannte Darstellung, in der auch Ochs und Esel schlafen, und nur die Heilige Familie ist wach", sagt Karl-Georg Pfändtner, der Leiter der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. Dort befindet sich dieser Einblatt-Holzschnitt, gedruckt in Wien 1498. Bild: Staats- und Stadtbibliothek Augsburg