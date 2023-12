und ein gutes, an kulturellen Eindrücken reiches Jahr 2024 Eine biedermeierliche Kindliche Andacht vor Maria und dem Jesuskind, gemalt von Peter Fendi (1796-1842). Es gehört zu den Beständen im kürzlich wiedereröffneten Wien Museum. Nicht nur das vergrößerte Gebäude am Karlsplatz ist bemerkenswert, auch die Neuaufstellung der Schausammlung. Sie stellt die Lebensumstände in der jeweiligen Epoche in den Mittelpunkt.

Bild: Wien Museum