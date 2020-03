KULTUR – VIRTUELL

19/03/20 DrehPunktKultur empfiehlt, auch mal wegzublenden von den Sondersendungen zur unerfreulichen Corona-Lage. Warum nicht Salzburger Kultur online genießen? Zum Nach-Hören und -Schauen oder als Appetitmacher für dann, wenn die Kultur wieder läuft.

Heute legen wir Ihnen ans Herz: Márcia Jaqueline, Primaballerina des Salzburger Landestheaters, im Homeoffice.

Die brasilianische Tänzerin Márcia Jaqueline wurde mit der Spielzeit 2017/2018 Ensemblemitglied der Ballettcompagnie des Salzburger Landestheaters. In der weiblichen Hauptrolle in Reginaldo Oliveiras Medea – Der Fall M. stellt sie sich dem Salzburger Publikum vor und war in derselben Saison außerdem in der Titelrolle von Prokofjews Cinderella und als Klara in Tschaikowskys Der Nussknacker zu sehen. In der Saison 2018/2019 folgte ihre vielbeachtete Interpretation der Desdemona in Reginaldo Oliveiras Othello. In der laufenden Saison war sie im Nussknacker, in der Produktion Mozart Moves! Sieben Dramolette zur Mozartwoche und in Romeo und Julia zu sehen.

Ihre Tanzausbildung begann Márcia Jaqueline im Alter von drei Jahren, mit neun wechselte sie an die renommierte Staatlichen Ballettschule Maria Olenewa. Sie gewann verschiedene Auszeichnungen in Wettbewerben und Festivals und wurde mit vierzehn Jahren von Jean-Yves Lormeau eingeladen, mit dem Ballett des Teatro Municipal do Rio de Janeiro zu trainieren. Mit sechzehn Jahren wurde sie dort ins Ensemble engagiert wo sie bereits mit 24 Jahren zur Ersten Solistin ernannt wurde.

Ihre internationale Karriere begann 2006, als sie als Gast an das Teatro Solis in Uruguay eingeladen wurde. Seitdem gastierte sie in Argentinien, Kanada, den USA, Griechenland und Deutschland. 2010 wurde sie von Ballettdirektor Julio Bocca zur Jubiläums Ballett Gala des Nationalballetts Sodre eingeladen, 2015 lud Márcia Haydée sie als Stargast in „La Bayadère“ mit Ballet Municipal de Santiago nach Chile ein.

Übrigens: Nicht nur Autorennfahrer und Schisportler sind lebende Werbeträger. Márcia Jaqueline ist als Gaynor Minden-Artist Botschafterin dieser Ballettschuhmarke. (Salzburger Landestheater/dpk)

Bild: Salzburger Landestheater

Das Homeoffice-“Trockentraining“ mit Márcia Jaqueline auf www.youtube.com