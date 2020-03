#kleinePauseMozart

f Share Tweet KULTUR - VIRTUELL 23/03/20 DrehPunktKultur empfiehlt, auch mal wegzublenden von den Sondersendungen zur unerfreulichen Corona-Lage. Warum nicht Salzburger Kultur online genießen? Zum Nach-Hören und -Schauen oder als Appetitmacher für dann, wenn die Kultur wieder läuft.

Heute legen wir Ihnen ans Herz: Le Nozze di Figaro mit Playmobil erklärt Not macht erfinderisch – auch die Stiftung Mozarteum ist ja derzeit weitgehend lahmgelegt, weil die beiden Mozart-Museen bis auf Weiteres geschlossen sind und der Konzertbetrieb stillsteht. Also geht man mit #kleinePauseMozart in den virtuellen Raum, auf die eigene Homepage und auf Facebook. Täglich um 11 Uhr gibt es neuen Hör- und Schau-Stoff in Sachen Mozart. Den Beginn hat man mit einem Kanon gemacht, den der elfjährige Leonard Burkali komponiert hat. Die unmissverständliche Aufforderung: „Wosch da d' Händ!“ Es spielen Mitglieder des Mozart Kinderorchesters . Viel hat man vor in den nächsten Tagen und Wochen: Konzertchef Andreas Fladvad-Geier wird aus Briefen der Familie Mozart lesen, Museumsdirektorin Gabriele Ramsauer von ihrer Reise zu LvivMozArt in Lemberg erzählen. Versprochen sind Kurzkonzerte von Musikern aus dem Wohnzimmer, etwa von Benjamin Schmid (Violine) mit seiner Frau, der Pianistin Ariane Haering, oder vom Multipercussionisten Christoph Sietzen. Geplant sind Talks mit Experten der Stiftung Mozarteum zu verschiedenen Themen und Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern, die hoffentlich bald wieder auftreten dürfen. Auch der klangkarton, das Kinder- und Jugendprogramm der Stiftung Mozarteum, wird ein Online-Angebot zum Mitmachen bereit stellen. Wir haben uns für unsere Leserinnen und Leser für etwas Vergnügliches entschieden: Le Nozze di Figaro mit Playmobil erklärt ist ein Video von Michael Sommer. Der deutsche Dramaturg, Regisseur und Kulturvermittler betreibt unter anderem den Youtube-Kanal Sommers Weltliteratur to go, der seinerseits vom Reclam Verlag getragen wird. Sommers Playmobil-Variante des Figaro also hat die Stiftung Mozarteum auch in ihr neues Online-Angebot #kleinePauseMozart aufgenommen. Da hat jemand Humor bei den Mozart-Gralshütern. Michael Sommer zu disem Filmchen: "Vor kurzem erst hat die Internationale Stiftung Mozarteum aus Salzburg eine Mozart-Playmobilfigur vorgestellt, jetzt stiftet sie mich auch noch zum Fremdgehen an, denn normalerweise bin ich ja nur für Prosa und Sprechtheater zuständig und nicht für die Oper. Aber wer könnte der unerhörten Eleganz von Wolfgang Amadé Mozart widerstehen? Und a propos Fremdgehen: Genau darum geht es in Le nozze di Figaro..." (ISM/dpk) #kleinePauseMozart – mozarteum.at Weiter >