MARIONETTENTHEATER / MY FIDELIO 11/05/21 „Wir nehmen unsere Reisebühne vergrößern diese und machen sie zum Bühnenbild." Das Marionettentheater und die Klassikplattform myfidelio.at haben in der Szene Salzburg Beethovens Oper Fidelio aufgenommen. Online-Premiere ist am Samstag (15.5.). Künftig soll das gesamte Repertoire des Marionettentheaters digital eingespielt werden. Von Heidemarie Klabacher „Die Aufnahme von Marionetten-Aufführungen unterscheidet sich sehr von Konzert- und Theateraufnahmen mit ‚echten' Menschen. Es ist eine besondere Herausforderung für die Puppenspieler, ihre Marionetten auch in der Nahaufnahmen lebendig wirken zu lassen." Das sagte Philippe Brunner, der künstlerische Direktor des Marionettentheaters bei einem digitalen Pressegespräch anlässlich der Fidelio-Aufnahmen am Freitag (7.5.) der Szene. Beethovens Befreiungs-Oper in der Fassung des Marionettentheaters in der Inszenierung von Thomas Reichert entstand als Koproduktion mit dem Beethovenfest Bonn und hatte im Beethovenjahr 2019 Premiere. Nun kommt die Produktion nach Salzburg, zunächst als Streaming-Angebot. Aufgenommen wurde nicht im Stammhaus der Marionetten in der Schwarzstraße, sondern in der Szene Salzburg, deren Bühne die erforderliche Weite für die technischen Erfordernisse dieser Produktion habe, bei der auch die Puppenspieler sichtbar sein werden, erklärt Philippe Brunner. „Die unverkleidete Reisebühne des Marionettentheaters in ihrer unverkleideten Struktur wird Bühne und Bühnenbild in Einem." Zwölf Meter Laufsteg stellen für die Puppenspieler enorme Wege dar, über die sie ihre sechzig Zentimeter großen Marionetten spielerisch elegant und blitzschnell zu führen haben. „Wir haben lange diskutiert, ob Figuren Gesichter bekommen sollen", erzählte Brunner. Man habe sich entschieden, die Puppenköpfe stilisiert darzustellen. „So sind die Puppenköpfe Leinwand für die Emotionen der Zuschauer." Figuren und Ausstattung seien „so reduziert, wir wir das noch nie gemacht haben", sagt der künstlerische Leiter. Er freue sich darauf, diesen besonderen Fidelio vor Publikum zu spielen: Analoge Premiere ist in genau einem Jahr am 13. Mai 2022 in der Szene. Aber zuvor geht es ins Internet: myfidelio.at, der Klassik-Streamingdienst von ORF und Unitel, hat zusammen mit dem Marionettentheater drei Produktionen aufgezeichnet, die ab kommendem Wochenende online gehen: Die Zauberflöte ab Freitag (14.5.), Fidelio ab Samstag (15.5.) und Schneewittchen und die sieben Zwerge ab Sonntag (16.5.). Drei weitere Produktionen werden bereits in den nächsten Monaten aufgenommen. Geplant ist noch mehr: „Wir freuen uns, das gesamte Repertoire des Marionettentheaters in den kommenden Jahren in bester künstlerischer und technischer Qualität auf myfidelio.at präsentieren zu dürfen. Dies gibt uns die Möglichkeit, die Kunst des Marionettenspiels auch international einem breiteren Publikum nahe zu bringen", sagt Philippe Brunner. Auch myfidelio-Geschäftsführer Georg Hainzl freut sich „über die Partnerschaft mit dem zum Immateriellen UNESCO-Kulturerbe gehörenden Marionettentheater". Man setzt aber keineswegs nur auf Streaming-Angebote oder Gastspiele: „Wir freuen uns über neue Kooperationen, über eine verstärkte Sichtbarkeit hier in Stadt und Land Salzburg, in der Region und darüber hinaus", betont die Geschäftsführerin des Marionettentheaters Susanne Tiefenbacher. „Das Marionettentheater ist ja bekannt für seine internationalen Gastspiele. Aber wir wollen den Focus der Heimat nicht vergessen. Hier sind wir zu Hause. Hier sind Publikumsschichten, die es noch gilt, ins Haus zu holen." Kooperationen mit anderen Veranstaltern, mehr Sichtbarkeit und Marketing sollen, so Tiefenbacher, auch jene Menschen ins Haus holen, die als Kind zum letzten Mal im Marionettentheater waren. Bilder: MT/ Erika Mayer (2); Adrienne Meister (1) Streaming-Premierenwochenende des Marionettentheaters - Freitag (14.5.) bis Sonntag (16.5.) - www.marionetten.at - www.myfidelio.at

