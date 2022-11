Endlich ein feministisches Festival

f Share Tweet SZENE SALZBURG / FEMINIST FUTURES FESTIVAL 22/11/22 Das Feminist Futures Festival hält sich nicht mit einzlnen feministischen Themen auf, sondern folgt in der Planung „feministischen Prinzipien“. Nach Stationen in der Tanzfabrik Berlin und InSzPer Warschau steigt das Feminist Futures Festival von 25. November bis 2. Dezember in der SZENE Salzburg. An diesen acht Tagen gibt es künstlerische Beiträge aus den Bereichen Performance, Tanz & Installation von Milla Koistinen, Jule Flierl, Sergiu Matis, Ana Dubljevic, Muna Mussie, Anne Lise Le Gac und Harun Morrison. Eröffnet wird das Festival mit Magenta Haze von Milla Koistinen. Die Künstlerin erforscht das Massenverhalten, aber das Individuum innerhalb des Kollektivs. Ein Aspekt sind „gemeinschaftliche Freude und Ekstase“. Ekstase ist Zustand, „der uns aus uns selbst herausholt und in ein anderswo transportiert“. Das ist der Grundgedanke.Betrachtet werden sollen „subtile Kipppunkte zwischen Distanz und Nähe, Gemeinschaft und Entfremdung, Zerbrechlichkeit und Stärke, Kollektiv und Individuum“. Es geht den Veranstaltern des Feminist Futures Fest nicht um einzlne feministische Themen, vielmehr wird das Festival nach „feministischen Prinzipien“ erstellt: „Dahinter steht der Wunsch, kulturelle Institutionen und deren Arbeitsweisen in Hinblick auf Entscheidungsprozesse, gängige Hierarchien und Machtkonstellationen sowie Finanzmodalitäten kritisch zu hinterfragen“, so die Verantwortlichen. Das Feminist Futures Festival ist eines der Hauptprojekte im europäischen Netzwerk apap (advancing performing arts project), das von der Europäischen Kommission unterstützt und neben der SZENE Salzburg von zehn weiteren europäischen Kulturorganisationen getragen wird. Das Festival, das zuerst in Berlin, anschließend in Warschau und nun in Salzburg stattfindet, ist als Reise durch verschiedene Teile Europas konzipiert. Einige der Künstlerinnen werden in alle drei Städte reisen, dort ihre Stücke präsentieren. So werde „ein feiner roter Faden zwischen den drei teilnehmenden Kulturinstitutionen und den jeweiligen Ausgaben des Festivals gespannt“. Parallel zum Festivalprogramm betreut die SZENE Salzburg auch die Feminist School in der Stadtgalerie Lehen. „Die Feminist School versteht sich als Ort der Begegnung zwischen unterschiedlichen Vorstellungen und Erfahrungen von Feminismus; als ein Ort, an dem eine Vielzahl von Ausdrucksformen, wie diese Prinzipien verkörpert, geteilt und praktiziert werden können, in einen Dialog treten.“ An vier Tagen gibt es für Studierende der Universität Mozarteum Salzburg und der Tanzakademie SEAD ein umfangreiches Programm mit Workshops, Walks, Diskussionen, Lectures und Screenings. (SZENE Salzburg / DPK) Feminist Futures Festival von 25. November bis 2. Dezember in der SZENE Salzburg - szene-salzburg.net ; Feminist School - www.szene-salzburg.net Bilder: Szene Salzburg / Dieter Hartwig; Ilkka Saastamoinen; Vojtěch Brtnický < Zurück

