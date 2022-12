Es fliegt, es fliegt – die Gitarre

f Share Tweet WINTERFEST / LE P'TIT CIRK 30/12/22 Es sind gerade die Tage, an denen im Handel Hochbetrieb herrscht, weil alle ihre Weihnachtsgeschenk-Gutscheine einlösen. Vielleicht sollten sich diesmal in Salzburg auch die Instrumentenbauer, speziell die Gitarren-Reparierer auf Überstunden einstellen. Wie das? Le P’tit Cirk gastiert beim Winterfest. Von Reinhard Kriechbaum Artistik wäre das Allerletzte, das man mit dem schon zu Ende des 17. Jahrhunderts ausgestorbenen Dodo assoziiert. Das flugunfähige Geflügel, beheimatet auf der Insel Mauritius, hatte die Eleganz eines über-gemästeten Kapauns. Aber nicht mal als Essen hat dieses Federvieh getaugt, wenn man den niederländischen Seeleuten glauben darf, die ihn als erste Europäer zu Gesicht bekamen. Aber mangelnde Kulinarik ist hier nicht das Thema. Les Dodos heißt die Produktion, mit der Le P’tit Cirk (Frankreich) beim Winterfest gastiert. Diese Dodos sind gar komische Vögel. Fliegen können sie zwar auch nicht, aber das ist kein Grund, es nicht mit tollkühner Luftakrobatik zu versuchen. Im Gegensatz zum mauritianischen Dodo, der aufs Fliegen gut hat verzichten können, weil ihm dort ohnedies weder Mensch noch Tier an den Kragen wollten, müssen die zweibeinigen Dodos sehr wohl in den Luftraum ausweichen. Gilt es doch, ihre unbändige Gier nach Individualität und Freiheit zu behaupten. Sie sind also Widerstandskämpfer mit gehörigem Witz. Als eingeschworene artistische Gruppe setzen sie sich mit Schalk und Respekt einflößender Behendheit allen Widerwärtigkeiten bodennahen Lebens entgegen. Und sie haben nicht nur ihre artistischen Fähigkeiten, sie haben auch die Musik! Eine Violine, einen Kontrabass – und viele, viele Gitarren. Auf denen kann, wenn's Not tut, spielen. Ja schon. Aber genau so gut kann man mit ihnen und um sie tanzen. Man kann die Gitarren übereinander türmen und auf ihnen balancieren. Man kann sie so aufstellen, dass die Hälse zueinanderschauen. Da durchzufliegen, Kopf voraus und sogar im Retourgang: Damit lassen Alice Barraud, Pablo Escobar, Basile Forest, Louison Lelarge, Charly Sanchez die echten gefiederten Dodos ziemlich alt aussehen. Die fünf Human-Dodos „tun alles, um der Schwere und dem Trübsinn der Welt zu entkommen“, heißt es in einer Ankündigung. Wie wahr. Wehe, wenn junge Winterfest-Besucher, die sich sonst mit dem Gitarreüben abmühen, sich von dieser Performance auf dumme Gedanken bringen lassen. Wir hätten auch eine Gitarre daheim stehen, aber den Balance-Test auf dem Instrument lassen wir lieber. Wer weiß, wie das Instrument nachher aussähe. Bei Les Dodos sieht's jedenfalls immer leicht und spielerisch aus. Eine Gitarre hält offenbar viel aus, wenn's drauf ankommt. Trotzdem wollen wir uns den Gitarren-Verschleiß der Gruppe, aufs Jahr hochgerechnet, lieber nicht ausmalen. Akrobatik, bodennah und auf dem Trapez. Da schlagen eben nicht nur die Menschen, auch die Gitarren Kapriolen. Die Dodos täten staunen über ihre menschlichen und musikalischen Artgenossen. Le P’tit Cirk gastiert mit „Les Dodos“ bis 8. Jänner beim Winterfest im Volksgarten – www.winterfest.at Bilder: Winterfest / Julia Lepka Weiter >