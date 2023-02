SEAD / NEW FACES NEW DANCES

14/02/23 Die Tanzszene mit Blumen im Bild hat nichts zu tun mit dem heutigen Valentinstag. Es ist das Sujetfoto fürs Tanzfestival New Faces New Dances. Eine finnische Choreographin und ein Kollege aus Deutschland zeigen diesmal neue Arbeiten.

Es ist eine Gelegenheit, in die jüngere Geschichte zu schauen. Das Tanzzentrum SEAD feiert heuer ja sein dreißigjähriges Bestehen. Als es gegründet wurde, ahnte niemand, wie vielfältig sich die Tanzszene selbst in einer kleinen Stadt wie Salzburg dereinst ausprägen würde. Das kleine Tanzfestival New Faces New Dances gibt es seit zwanzig Jahren. Seit 2003 bietet man jungen Choreographinnen und Choreographen – und natürlich eigenen Studentinnen und Studenten – ein Forum.

Morgen Mittwoch (15.2.) ist es um 14 Uhr und um 19 Uhr in der Szene Salzburg wieder so weit: Dieses Jahr präsentieren der multidisziplinäre Künstler Karl Rummel aus Deutschland, der künstlerische Leiter der finnischen Tanzkompanie Kinetic Orchestra Jarko Mandelin und die in Helsinki ansässige Choreografin Anni Koskinen ihre jüngsten Arbeiten, getanzt von Studierenden des dritten SEAD-Ausbildungsjahres.

Susan Quinn, künstlerische Leiterin des Tanzzentrums SEAD, gründete das Kurzfestival New Faces New Dances mit dem Ziel, eine professionelle Plattform für den Nachwuchs zu bieten, „wo die neue Generation an Choreografinnen und Choreographen, Tänzerinnen und Tänzer sich kreativ austoben kann“. New Faces New Dances will Susan Quinn als eine Choreografie-Plattform für richtungsweisende Tendenzen im Tanz verstanden wissen. Das Format habe sich zu einem wichtigen Impulsgeber für die Salzburger Tanzszene entwickelt.

Erstmals gibt es eine Nachmittags- und eine Abendvorstellung. Damit wolle man ein möglichst vielfältiges Publikum anlocken, heißt es und verweist auch auf die Alters-Spanne, die Teilnehmer am Kursprogramm während des Jahres im SEASD auszeichnet: „Ob klein oder groß, jung oder alt, Tanz als Kunstform verbindet und kennt keine Grenzen. Das spiegelt sich auch im SEAD-Tanzkursprogramm für alle Altersgruppen, wo Zehnjährige Seite an Seite mit Fünfzigjährigen ihrer Leidenschaft nachgehen“, heißt es dazu in einer Presseaussendung. (SEAD / dpk-krie)

New Faces New Dances – morgen Donnerstag (15.2.) 14 und 19 Uhr, Szene Salzburg – www.sead.at

Bild: SEAD / Chris Rogl