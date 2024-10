Es bunt treiben

f Share Tweet TANZ HOUSE FESTIVAL 07/10/24 Das tanz_house Festival 2024 sieht sich als „ein Fest der Kreativität“ ist für die Veranstalter „ein Hochleben der Tanzszene Salzburgs und ihrer vielen aufstrebenden Kunstschaffenden. Am Dienstag (8.10.) eröffnen die Lokalmatatdorinnen editta braun company und CieLAROQUE/Helene Weinzierl. „Diese Künstler*innen revolutionieren den Raum, erproben neue Möglichkeiten auf der Bühne zu stehen, suchen nach neuen Narrativen und Blickwinkeln. Sie streben danach, unbekannte künstlerische Wege und Ausdrucksformen zu finden – und trotzen dabei nicht nur der Schwerkraft, sondern auch bestehenden Infrastrukturen und geopolitischen Entscheidungen.“ So die Kuratorin des Festivals Rosana Ribeir. „Die Art und Weise, wie das Publikum das Geschehen beobachtet“, spielge den Ansatz „mal von unten, mal von der Straße, mal in einem geschlossenen Kubus oder von einer beliebigen Position in einem die Performance umgebenden Kreis“. „Viele der Stücke beschäftigen sich mit Themen wie Fürsorge und Verbundenheit – eine mögliche Antwort auf die Gefühle und Empfindungen, die unsere heutige Gesellschaft hervorruft. Wie können wir einen fruchtbaren Boden schaffen, auf dem die Menschheit und die Welt gedeihen können? Wie können wir kontinuierlich Arbeiten hervorbringen, die mit der Welt, in der wir leben, in Beziehung stehen? Arbeiten, die zum Nachdenken über unsere Umgebung anregen und zeitgenössische Angelegenheiten infrage stellen“, fragt Rosana Ribeir.

Das tanz_house Festival 2024 lade dazu ein, „sich gemeinsam auf die Suche nach neuen Perspektiven zu begeben und dabei einen Raum der Aufmerksamkeit, des Austauschs und der Reflexion zu schaffen“. Auftreten werden heuer von 8. bis 7. Okt. in der ARGEkultur und der SZENE Salzburg Nayana Keshava Bhat/INFLUX, editta braun company, CieLAROQUE/Helene Weinzierl, Martin Kilvady, Hungry Sharks Company, Ceren Oran & Moving Borders, Tomaž Simatović & András Meszerics, Cie BitterSweet/Perle Cayron, Azahara Sanz Jara, Sara Lanner, Julia Schwarzbach, Tanzschmiede/Fucinadanza und mit musikalischen Beiträgen von András Meszerics/BANDI und Clube do Samba Viena. (THF / dpk-klaba)

tanz_house Festival 2024, 8. bis 17. Oktober – www.argekultur.at

Bilder: ARGEkultur / Eva Zagorova-Weber

Weiter >