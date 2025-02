TOIHAUS / BIM BAM

Steißbein, Licht und Schattenspiel

BimBam ist seit 2007 das einzige Festival für Kinder zwischen Eins und Sechs in Österreich, „ein Fixpunkt für Familien, Bildungseinrichtungen und Fachpublikum", sagt Festival-Leiterin Katharina Schrott. Spiel der Formen ist von 8. bis 28. März Thema der zehnten Ausgabe von BimBam. Von Heidemarie Klabacher In diesen drei Wochen geben zehn Kompanien aus Österreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Polen, Finnland, Großbritannien und Japan siebzig Vorstellungen, „darunter sechs Österreichpremieren und eine Uraufführung". Gespielt wird in Stadt und Land Salzburg, Oberösterreich und Bayern. Kooperationspartner in der Stadt Salzburg sind erstmals die Stadt:Bibliothek, das Museum WasserSpiegel im Hochbehälter Mönchsberg und das Haus der Natur. SZENE Salzburg, ARGEkultur und Spielzeug Museum sind schon lange mit an Bord. Im Land Salzburg sind es Nexus Saalfelden, Emailwerk Seekirchen, das KUBIQ in Thalgau, die Lungauer Kulturvereinigung, der Kulturverein Schloss Goldegg, das Salzburger Bildungswerk in Radstadt und die kultur:plattform St. Johann. „In Oberösterreich wird das Papiermachermuseum in Laakirchen bespielt, in Deutschland der Bürgersaal in Burghausen. Zudem finden Kooperationen mit dem zeitgleich stattfindenden Kuckuck-Festival in München und dem Kuddelmuddel in Linz statt", dröselt Katharina Schrott die vielen feinen Kooperationsfäden auf. Der künstlerischen Leiterin von BimBam geht es um den Formenreichtum des Theaters. „Da wird Papier zum Kleidungsstück oder Malgrund. Im Spiel von Licht und Schatten reisen wir durch die Welt der Farben und in der Dunkelheit betreten wir den Raum zwischen Traum und Wirklichkeit." Man geht anspruchsvolle Wege: „Eröffnet wird die Jubiläumsausgabe mit Neuer Musik." Das Konzert wurde vom Ensemble NAMES New Art and Music Ensemble Salzbug für BimBam konzipiert,, „wobei das Ensemble zum ersten Mal ein Konzert für alle ab drei Jahren spielen wird", betont Katharina Schrott. Unter dem Titel Klingende Dinge spielen NAMES fünf Stücke, darunter zwei Uraufführungen von Werken eigens die für BimBam geschrieben wurden. „Kinder sind von Natur aus neugierig und experimentierfreudig. Und das sind zeitgenössische Kunst und unser Ensemble auch", so die Mitglieder von Names. Mit dem Publikum erforschen wir, wie Töne an unterschiedlichen Orten erklingen." Die Gruppe Hanafubuki aus Belgien kommt mit der Produktion Diorama: Zwei Performer bespielen ein Miniaturtheater mit vielseitigen Klängen und Wesen, deren Reise führt „vom Konkreten ins Abstrakte, von Figuren zu Formen". Aufführungen gibt es im Spielzeugmuseum, in der Stadt:Bibliothek im KUBIQ Thalgau und im Kulturhaus Emailwerk Seekirchen. Seven Circles aus Großbritannien und Japan laden in den Club Origami mit Tanz und Papier. Da gibt es Aufführungen im Toihaus und sinnfälligerweise im Österreichischen Papiermachermuseum Laakirchen. Das Toihaus geht auf Reisen: Himmelbunt heißt die erfolgreiche Produktion mit der man nach Burghausen und Goldegg reist. Die Baraock-Performance Himmelweich kommt im Zeughaus am Turm in Radstadt und im Kunsthaus Nexus Saalfelden zur Aufführung. Die Toihaus-Produktion Im Flatterland kommt in der Szene Salzburg. Dort steigt auch die Österreichpremiere der Produktion FEL der belgischen Truppe hetpaleis mit Licht und Tanz. Aus Polen kommt das Holobiont collective mit der Partizipativen Tanzperformance My Tail an I. Klingt witzig: „In humorvoller und spielerischer Atmosphäre wird in ein unscheinbares Überbleibsel unserer Evolution erforscht – das Steißbein." Diesem im Laufe der Zeit zurückgebildeten Körperteil spüren drei Performerinnen nach „nach und laden dazu ein, selbst zu erfahren, wie wir zu den Wesen wurden, die auf zwei Beinen gehen". Launig, poetisch, zaubrisch geht es zu: „Schwebende Felsen, eine Riesenkugel aus Fell und dynamische Klänge aus einer anderen Sphäre" sind die Things am Ende der Welt, mit denen die deutsche Truppe Alfredo Zinola Productions in der ARGEkultur betören will... So klingt tatsächlich jede einzelne Produktion in der Beschreibung reizvoll und spannend! BimBam. Internationales Theaterfestival für Klein(st)kinder – von 8. bis 28. März – toihaus.at