SZENE SALZBURG / EDITTA BRAUN COMPANY

27/02/25 Die elektronisch dominierte Musik Thierry Zaboitzeffs lässt sich Zeit, verdichtet sich zu Strukturen in barocker Tradition, perlt wieder aus in ein sinnierendes Weben, stört sich im Geräuschhaften des Gewerblichen oder Bedrohlichen und pulst traumverloren vor sich hin...

Von Erhard Petzel

Damit schafft die Musik einen bei aller Stringenz zur Bewegung freien Raum mit schweifendem Atem. In diesen tritt die Truppe dreier Tänzerinnen und Tänzer und folgt den Impulsen mit einer Erzählung von gesellschaftlichem Außenseitertum. Fallweise kommen auch die Stimmen zum Einsatz, ebenfalls im Kontrast zwischen Gesang und Befehl. Die Widersprüchlichkeit des Menschen in seinem Sozialverhalten – als Einzelwesen und im Verbund – wird zum Spannungsfeld in der Choreographie von Editta Braun: Premiere der Produktion underdogs war am Mittwoch (26.2.) in der Szene Salzburg. Zu Beginn sind die Protagonisten Cvetanka Mojsovski, Lili Brit Pfeiffer durch Kleiderattribute gekennzeichnet. Der mit dem Besen kehrt, gibt den Auftakt. Das Motiv wird durchgeführt werden. Ein kleines Fleckchen Kunstrasen bildet eine grüne Insel, zu ihr stehen Baustellen-Säcke, eine Schubkarre und Werkzeug in Beziehung. Weng Teng Choi-Buttinger, Nikola Majtanova und Jerca Rožnik Novak verkörpern Frauen unterschiedlicher Stellung mit ihren Attributen.

Marcello Musini tritt gleich mit Birkenknüppel auf, während Francesco D'Amelio sich mit einem Matratzen-Sack auseinandersetzt und trotz wilder Sprünge und Verrenkungen wenig Aufmerksamkeit geriert. Zunächst gibt es kaum Gemeinsamkeit (abgesehen von Schubkarrenfahrten). Lethargie oder Hyperaktivität bilden individuelle Zustände aus, im Kollektiv kopfloses Herumgerenne.

Nachdem so etwas wie Baustellen-Atmosphäre abgebaut ist, bilden sich erste Paarungen – zunächst auf Kumpelbasis und nicht friktionsfrei, wenn eine Einzelgängerin die Viererkette zerreißt. Das entwickelt sich zur ostinaten Musik. Man hilft einander ins Gewand (das in Folge zunehmend abgelegt wird) und findet sich zu stabilen Paaren mit wechselnder Führung. Aufkommende Hektik versandet in der Chorusline zum Standbild mit Absprung. Individuelle Regungen führen zu Zwist und Hader. Marcin Denkiewicz entwickelt sich zum Befehle brüllenden Machtmenschen. Das Kollektiv hechtet nach unterschiedlichen Marschmustern durch die Landschaft, schubst und kämpft. Geworfen wird und gestampft, um Drill durchzusetzen, bis alle der Fahne folgen.

Um diese raufen sich die Männer, bis sie schließlich am Boden liegen. Pommerland ist abgebrannt, der Volksgesang der Frauen steigert sich zum gemeinsamen Gruppen-Hip-Hop. Zeit zur weiteren Entkleidung, teilweise bis auf die Unterhose. Denn jetzt geht es an den Born des Lebens. Der Erdsack (gefüllt mit Haferflocken) wird geleert, der damit Beschüttete zieht Bahnen wie Blütenblätter, die Regionen individueller Wohlfahrt bilden. Im säenden Segen entsteht neue Harmonie, Scheibtruhen-Prozession und Blumentänze finden statt. Aus gelindem Donner ertönt’s wie Vivaldi und wird zum gesungenen Lied. Mit dem Besen gestaltet der transzendente Gärtner neue Muster und Bahnen, auf denen für eine kurze Weile eine Muse in der Scheibtruhe folgt. Aber wieder versandet der gemeinsame Impuls. Vielleicht glücklicher oder gesättigter, aber ein gemeinsamer Aufbruch ist auch schon wieder vorbei Oder war er nur Illusion? Werden wir uns unweigerlich auf Dauer zur Last? Ist Vereinzelung die Konsequenz aus dem Wechselbad von Interaktion zwischen Aggression und Harmonie? Während der eine seine Muster zieht, der andere in seinen schon zu Beginn gezeigten hüpfenden Autismus verfällt und die übrigen lethargisch herum hängen, geht das Licht aus. Das war’s dann mit uns. Trotz dieser möglichen Deutung unseres Seins und Wesens war das Publikum von diesem Spiegel sehr angetan und applaudierte hoch zufrieden.

underdogs – eine weitere Aufführung heute Donnerstag (27.2.) um 19 Uhr in der Szene Salzburg – www.szene-salzburg.net – www.editta-braun.com

