OPEN MIND FREQUENTLY / DIE STADT, DIE WIR SIND

01/04/25 „Salzburg: Wer gehört dazu und wer nicht?“ Für Auswärtige, etwa aus den Flach- oder Gebirgsgauen, in den Circle der Ur-Salzburger hineinzukommen, war niemals leicht. Aber eine Stadt braucht mehr als ein paar Ex-Adelige oder reiche Kaufleute, für die Mozart Sinfonien geschrieben hat.

Von Heidemarie Klabacher

Einfach macht gemacht hat es die ARGEkultur ihrem Publikum noch nie: Was ist Salzburg? Was ist ein*e echte*r Salzburger*in? Spielt das überhaupt eine Rolle – und wenn ja, wie wird man eine*r? Das sind heikle Fragen. „Nicht wenige haben sich bereits an diesen Fragen abgearbeitet. Und nun, während nationalistische Identitätspolitik eine Renaissance erlebt, tun wir dies auch“, erklärt ARGE-Leiter Sebastian Linz die Themenwahl. Wer ist ein Salzburger? Wer eine Salzburgerin? „Die Antworten auf diese Fragen ändern sich“, so Linz, „je nachdem, ob man hier geboren und aufgewachsen, zugezogen oder nur auf der Durchreise ist.“

Mit verschiedenen Mitwirkenden suche man der akutellen Ausgabe von Open Mind Frequently „nach neuen Erzählungen über und persönlichen Blickwinkeln auf Die Stadt, die wir sind“. Das insgesamt vierteilige Gesamtprojekt unter diesem Motto dauert bis Juni. Der erste Teil beginnt heute Dienstag (1.4.) und endet am Freitag (4.4.).

In der Produktion Hergestellt in Österreich – Salzburg Edition stellt Cristina Giurgea „Fragen zu Stadtidentität und Zugehörigkeit aus überwiegend (post-)migrantischer Perspektive“, erklärt Sebastian Linz. Premiere ist am Donnerstag (3.4.). Die aus Rumänien stammende Regisseurin, eine Studentin des Masterstudiums Applied Theatre am Thomas-Bernhard-Institut der Universität Mozarteum, spiele in ihrem Masterprojekt „mit Bildern, Stereotypen von und Perspektiven auf Salzburg“. Sie hinterfrage und dekonstruiere damit „Ideen von Heimat und Identität“. Mozart, Mozartkugel, Mozartwoche: „Stecken hinter den Salzburger Stereotypen wirklich echte Einwohnerinnen oder reproduzieren sie nur endlos die gleichen Bilder, in die eigentlich niemand mehr hineinpasst“, will die junge Regisseurin wissen. Diese Produktion ist bereits die dritte Master-Arbeit in Kooperation der AERGEkultur mit dem Studiengang Applied Theatre: „Ein Geflecht aus lokalen Stimmen und interaktiven Elementen lädt das Publikum dazu ein, Annahmen über nationale und kulturelle Identität, Zugehörigkeit und die wahre Bedeutung von Heimat in unserer vernetzten Welt zu hinterfragen.“

Die Hauptproduktion hat gleich zwei Einführungen vorab: Eröffnet wird heute Dienstag (1.4.) mit dem Erzählcafé Salon Bouillon mit Grießnockerlsuppe und Probenbesuch als Einstimmung auf Hergestellt in Österreich. Am Freitag (4.4.) folgt mit Holareidulijö, hio, hio die gejodelte Einführung mit Anita Biebl. „Wie immer bei Open Mind Frequently werden die Aufführungen von Erzählcafés und Gesprächen begleitet, um den Dialog des Publikums mit seiner Stadt zu vertiefen“, so Sebastian Linz. Auf den Social-Media-Kanälen der ARGEkultur entstehe derweil „ein Porträt der Stadt, bei dem Salzburger*innen schildern, was sie zu echten Salzburger*innen macht“, weist Sebastian Linz auf einen zentralen Punkt hin.

Im Mai geht es weiter mit Calixto María Schmutters queeren Blick auf Salzburg in der Produktion Dysphoria City: Salzburg und im Juni mit dem Salzburger Manifest für Kinder- und Jugendkultur, bei dem Jugendliche zu Wort und ihre Wünsche und Ideen für Salzburgs kulturelle Zukunft ins Zentrum stellen werden. Die Jugend spielt immer eine Rolle: Schon im Anschluss an Hergestellt in Österreich – Salzburg Edition am Donnerstag wird es ein Nachgespräch mit Jugendlichen MMS Maxglan II geben.



– www.argekultur.at Die Stadt, die wir sind

Bild: ARGEkultur/ Lilija Tchourlina