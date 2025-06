SOMMERSZENE SALZBURG

09/06/25 Real Magic ist das Motto der Sommerszene von 10. bis 22. Juni. „Das Programm spannt einen weiten thematischen, stilistischen und ästhetischen Bogen, der sich an sechs Spielorten entfaltet“, sagt Intendantin Angela Glechner. Zwölf Produktionen laden an dreizehn Tagen „zu wirklich magischen Kunsterlebnissen“.

Mit der Klang- und Lichtinstallation Evanescent verwandele das australische Duo Atelier Sisu „den Innenhof der Residenz in ein Seifenblasen-Wunderland“. Der marokkanisch-französische Choreograph Taoufiq Izeddiou will mit seinem Stück La Terre en Transe ein „Tanzfeuerwerk mit

Livemusik“ entfachen. Die argentinisch-stämmige Künstlerin Ayelen Parolin spiele in ihrer Produktion Zonder mit „anarchischem Humor im Donauwalzer-Dreivierteltakt“. Dagegen untersuchen, so Glechner, der Niederländer Arno Schuitemaker und die Formation BODHI PROJECT im Stück in Woven in the bone „die sozialen Codes der Clubkultur“.

Natural Order of Things, das Stück des spanisch-libanesischen Duos Maria Campos & Guy Nader vereine virtuose Bewegung und prägnanten Sound und widmee sich „der Schönheit chaotischer Systeme“. Martin Kilvady bittet zur Improvisation The Fauns of Evanescent, während Helene Weinzierl mit ihrer Truppe CieLAROQUE die Fragilität unserer Wahrnehmung in den Blick nimm. thiS is nOt a sunSet hießt die Produktion.

Ein politisches Ausrufezeichen setze der Libanese Omar Rajeh mit Dance is not for us. Der Künstler verarbeite in diesem Solo „den Schmerz über die Zerstörung Beiruts“. Bei der finnischen Gruppe Oblivia ist der Name der Produktion – Reality Bang – Programm: Zu erwarten sei eine „absurde musikalische Explosion“.

„Eine performative Annäherung an das kollektive Archivieren flüchtiger Augenblicke“ hat sich das Applied Theater mit seinem Stück X Human Minutes vorgenommen. Doris Uhlich kommt mit zwei Produktionen zur Sommerszene. Mit downstairs bringe sie Bewegung in das Museum der Moderne Mönchsberg. Zum Finale der Sommerszene 2025 folgt die Wiederaufnahme des Kultstückes more than naked mit anschließender „Flesh Floor Party“. (Sommerszene / dpk-klaba)

Sommerszene Salzburg – 10. bis 22. Juni – Termine, Tickets und Programme – www.szene-salzburg.net

Bild: Szene Salzburg / Sammi Landweer