Heimkehr zum Ich

SALZBURGER LANDESTHEATER / SPIELZEIT 20/21 15/04/20 Ins neue Biedermeier, sprich: eine neue Häuslichkeit sind wir in den vergangenen Wochen ja einigermaßen eingeübt worden. In der kommenden Spielzeit im Salzburger Landestheater sollen Bühnenfiguren stehen, „die plötzlich auf sich selbst geworfen sind". „Schon weit vor Ausbruch der Corona-Pandemie fiel die Wahl auf dieses Thema, das nun im Zusammenhang mit den Maßnahmen zu sozialer Isolation und dem Rückzug ins Private eine neue Aktualität erhält", so Landestheater-Intendant Carl Philip von Maldeghem. Eine „Heimkehr zum Ich" also als Jahresmotto. „Der Vorhang zu und viele Fragen offen", sagt Carl Philip von Maldeghem. Sieben Premieren bleiben in dieser Spielzeit, die für das Salzburger Landestheater am 10. März aprupt zu Ende gegangen ist, vorerst auf der Strecke. Bis dahin gab es in dieser Spielzeit 212 Vorstellungen, die von rund 92.000 Gästen besucht wurden. Die Auslastung lag bis dahin bei etwa 84 Prozent. „Die spartenübergreifende Produktion Mysterien. Ein Salzburger großes Welttheater ist eine der Premieren, die auf jeden Fall in den neuen Spielplan integriert wird“, kündigt das Landestheater an. Auch Thomas Bernhards Heldenplatz wird nächstes Jahr nachgeholt. Die konkreten Premierendaten werden erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Auch das Spielzeitheft 2020/2021 wird erst im Mai herauskommen. OPER, OPERETTE Musikalisch beginnt die kommende Spielzeit mit Paul Abrahams Jazzoperette Die Blume von Hawaii in einer Inszenierung von Marco Dott. Gabriel Venzago, der Erste Kapellmeister des Landestheaters dirigiert auch die Oper Cinderdella von Alma Deutscher, „einer der jüngsten Komponistinnen des neuen Jahrtausends“, wie es in der Presseaussendung des Landestheaters heißt. Die Märchenoper der 2005 geborenen Alma Deutscher wird zudem in einer eigenen Kinderfassung (ab 6 Jahren) präsentiert. Leslie Suganandarajah dirigiert, Christiane Lutz inszeniert Mozarts Zauberflöte. Der Musikdirektor des Landestheaters steht auch am Pult für den zeitgenössische Opernthriller Anthropozän von Stuart MacRae gegenüber. Der schottische Komponist wurde 1976 geboren. Für Mai ist die erste Aufführung des Werks auf dem Kontinent geplant. Uraufführung war an der Scottish Opera in Glasgow. MUSICAL Zwei österreichische Erstaufführungen in der Musical-Sparte: Der Schuh des Manitu von Michael Bully Herbig ist einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten und kommt als Musical, produziert vom Salzburger Landestheater und in der Regie von Andreas Gergen, auf die Bühne. Die Premiere findet am Deutschen Theater München statt, ab Januar ist die Westernparodie im Landestheater zu sehen. Singende und tanzende Ordensschwestern stehen im Zentrum von Dan Goggins liebevoll gezeichnetem Musical The Sound of Non(n)sens. Die gefragte Produktion The Rocky Horror Show bleibt im Programm. SCHAUSPIEL Vier Erst- und Uraufführungen präsentiert die Sparte Schauspiel, darunter das dokumentarische Theaterprojekt #Ersthelfer #Firstaid von dem deutsch-türkischen Theatermacher Nuran David Calis, das die Solidarität der Helferinnen und helfer während der Fluchtwelle 2015 in den Fokus rückt. 1000 Tutorials treibt den Gedanken einer „Tutorial-Gesellschaft“ auf die absurde Spitze. Die israelische Regisseurin Ronnie Brodetzky hat dieses Theaterstück aus real existierenden YouTube-Tutorials gezogen. Brodetzkys Produktion Aquarium, bei der ein junges Schauspielensemble Interviewtexte von Salzburger Senioren lippensynchron umsetzte, war in Salzburg in der Spielzeit 2018/2019 zu sehen. Blut an meinen Händen ist ein neues Stück vin dem israelischen Autor und Regisseur Shlomo Moskovitz. Es wird in den Kammerspielen uraufgeführt. Das medienkritische Stück Network von Lee Hall kommt ORF Landesstudio Salzburg zur Österreichischen Erstaufführung (Regie Claus Tröger). Friedrich Schillers Klassiker Die Räuber steht neben Stücken von Erich Kästner (Der kleine Grenzverkehr), Alan Ayckbourn (Schöne Bescherungen) Ferdinand Raimunds Zauberposse Der Barometermacher auf der Zauberinsel, womit auch der Klimawandel zum Thema werden soll. Thomas Bernhards Heldenplatz kommt also notgedrungen mit einer Saison Verspätung. Die Mozartwochen-Produktion Mozart Moves und auch Goethes Faust werden wiederaufgenommen. In Kooperation mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird eine Nacht der vergessenen Stücke präsentiert. BALLETT Ballettdirektor Reginaldo Oliveira kreiert mit Anna Karenina nach Leo Tolstoi ein neues Handlungsballett. Romeo und Julia, in der aktuellen Spielzeit nur vier Mal aufgeführt, wird wiederaufgenommen und die noch für heuer geplante Premiere von Tanto…Tango! wird nachgezogen. Das Ballettensemble steht gemeinsam mit der Mezzosopranistin Magdalena Kozená in Ewig dein dich Liebender im Rahmen der Mozartwoche 2021 auf der Bühne. DAS JUNGE LAND Auf die Suche nach ihrer eigenen Identität und ihrem Platz in der Welt begeben sich die Heldinnen und Helden im Kinder- und Jugendtheater. Auf der großen Bühne werden die Abenteuer von Heidi lebendig, während eine kleine Maus in Der Grüffelo zeigt, was wahrer Mut bedeutet. Für Jugendliche ab 12 Jahren steht mit Blauer als sonst von Eva Rottmann ein Stück über Liebe, Gefühle und Vertrauen auf dem Programm.