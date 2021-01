Wo war ich, als die Welt zerbrach?

LANDESTHEATER 17/01/21 „Aufgrund der angekündigten Maßnahmen der Regierung verlegt das Salzburger Landestheater seinen Aufführungsbetrieb ins Netz und startet mit einem digitalen Streaming-Angebot." Das meldet das Salzburger Landestheater in einer aktuellen Aussendung heute Sonntag(17.1.) als direkte Reaktion auf den verlängerten Lockdown. Von Heidemarie Klabacher „Seit November 2020 finden am Salzburger Landestheater wegen des Lockdowns keine Aufführungen mehr statt. Im Rahmen des weiterhin laufenden Probenbetriebs konnten sechs Produktionen zur Premierenreife gebracht werden", heißt es in der Meldung. Detaillierte Informationen zum Streaming-Angebot gebe es „in Kürze", auf der Website. „Ein Spielplan ist kein Rangierbahnhof", sagte Landestheater-Intendant Carl-Philip von Maldeghem noch am 23. Dezember zum DrehPunktKultur – und sprach von den „Theatermenschen als Berufsoptimisten". Der Jänner-Spielplan war bis dahin fünf Mal umgeplant worden, und trotzdem war Zuversicht zu spüren, mit 22. Jänner unter strengsten Auflagen immerhin einen rudimentären Livespiel-Betrieb aufzunehmen. Die sechste Umplanung hat inzwischen backstage stattgefunden: Das Haus am Makartplatz übersiedelt ins Netz. Die Uraufführung von #Ersthelfer #FirstAid wird am 30. Jänner als Streaming-Premiere zu erleben sein. Das dokumentarische Theaterprojekt von Nuran David Calis behandle die Hilfsbereitschaft von Salzburger Bürgerinnen und Bürger während der Flüchtlingskrise 2015. „Wer hat spontan entschieden dabei zu sein, um diesen Menschen zu helfen? Wer hat angepackt, um unbürokratisch den Ansturm der Menschen in Not zu erleichtern und zu kanalisieren?" So einige Grundfragen im Stück. Zur Vorbereitung bereiste Nuran David Calis die Balkanroute und führte Interviews mit Hilfswilligen. Entstanden sei „ein Kaleidoskop unterschiedlichster Erfahrungen und persönlicher Geschichten, ein Geflecht menschlicher Beziehungen, in denen das Verbindende stärker ist als das Trennende". Unter dem Titel Wo war ich, als die Welt zerbrach ist derzeit in Trailer zum Stück auf der Website des Landestheaters zu sehen. Thomas Bernhard landet ebenfalls im Internet: Seine digitale Premiere wird am 6. Februar Heldenplatz in der Inszenierung von Alexandra Liedtke feiern. Auch Aufzeichnungen aktueller Inszenierungen wie etwa von Friedrich Schillers Die Räuber oder die Faust-Inszenierung aus der Spielzeit 2009/2010 werden ebenfalls auf digitalen Plattform des Landestheaters zu sehen sein. www.salzburger-landestheater.at Bild: Still aus dem Info-Video Wo war ich, als die Welt