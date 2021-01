Es wird ein Pop-up-Festival

f Share Tweet KABARETT / MOTZ ART 22/01/21 Lange hat man sich alle Optionen offen gehalten, aber aus Live-Publikum kann nun natürlich nichts werden. Das MotzArt Kabarettfestival in der ARGEkultur hätte ja schon in gut einer Woche, am 30. Jänner beginnen sollen. Nachholtermine im Juni und Juli. „Die gute Nachricht: Keiner der Termine wird abgesagt – das Festival wird als Pop-Up-Festival in den nächsten Monaten den Spielplan bereichern“, meldet die ARGEkultur. Der Eröffnungsabend mit Florian Scheuba und Florian Klenk und zum Beispiel hat schon einen neuen Termin, den 14. Juli hat man dafür ins Auge gefasst. Juli-Termine haben derweil auch die Kabarettistinnen Malarina (9.7.) und Idil Baydar (13.7.) ausgefasst, für 15. Juli sind Michael Nikbakhsh & Klaus Oppitz angekündigt: also fast so etwas wie eine MotzArt-Woche zu Sommerferienbeginn... Auf Vorausplanungen darf man sich derzeit sowieso nicht verlassen. Fix ist: Der MotzArt Salon wird als kostenloser Stream angeboten, am 3. Februar um 20 Uhr. Der preisgekrönte Kabarettist Hosea Ratschiller moderiert ein gespräch zwischen Rubina Möhring, der Präsidentin der Österreichischen Sektion von „Reporter ohne Grenzen“, dem Verschwörungstheorie-Experten Michael Butter und dem Kabarettisent Fritz Jergitsch. Wo bleibt die Satire in einer zeit, da Fake News sich selbst schon ausnehmen wie Satire pur? Vielleicht kommt ja über die Sature Schiene die pure Wahrheit wieder ins Spiel. Eine gewiss spannend zu diskutierende verkehrte Welt. (ARGEkultur/dpk) Das aktuelle MotzArt-Update – www.argekultur.at

Bild: ARGEkultur