Akuter Textilmangel

OFF THEATER / ZWEI MÄNNER GANZ NACKT 19/05/21 Alain Kramer ist ein erfolgreicher Anwalt, der in seinem Leben schon viele schwierige Probleme souverän gelöst hat. Aber die Frage, warum sein Arbeitskollege Prioux plötzlich nackt neben ihm auf der Couch schläft, erweist sich als knifflig. Ein ziemlich textilloses Erwachen jedenfalls, denn auch Alain Kramer liegt da, wie Gott in schuf. Und wo mag das Gewand der beiden geblieben sein? Alain Kramer holt sein Jagdgewehr. Der zu Tode erschrockene Arbeitskollege Prioux schwört, dass auch er keine Ahnung hat, warum er hier ist. Heimlich verabreichte Drogen? Dann taucht auch noch Kathrine, die Ehefrau des Anwalts, auf. Aus verständlichen Gründen entwickelt auch sie eine gewisse Neugier, wie es zu dieser eigenartigen Situation gekommen ist. Der 1970 in Paris geborene Schauspieler und Autor Sébastien Thiéry schreibt sich seine Komödienrollen gerne selbst auf den Leib, entsprechend dankbar sind sie. Für sein Stück Zwei Männer ganz nackt mit dem das Off Theater morgen Donnerstag (20.5.) wieder öffnet, ist er für den Moliére-Theaterpreis nominiert worden. Bei diesen Preisvergaben ist Sébastien Thiéry sozusagen Stammgast, denn für eine andere Komödie, Cochon D'Indes, wurde er gleich in zwei Kategorien mit dieser französischen Theaterauiszeichnung bedacht. Und für Qui est Monsieur Schmitt? Gabs eine weitere Nominierung. Zwei Männer ganz nackt wurde 2014 im Pariser Théâtre de la Madeleine uraufgeführt und hat sich vor allem bei kleineren Theaterunternehmen als ziemlich sicherer Erfolg herumgesprochen. Im Off Theater spielen Tom Pfertner, Luke Bischof, Anja Clementi und Diana Paul, Alex Linse führt Regie. Die temporeiche Komödie lässt ihre Protagonisten, wie auch das Publikum im Ungewissen, doch es bleibt kaum Zeit, sich zu wundern, denn die Ereignisse überschlagen sich regelrecht, und so ist die Frage nach dem schnöden „Warum" bald nur noch Nebensache. Stattdessen sieht man sich mit einer ganzen Reihe von tiefergreifenden Fragen konfrontiert. Wie steht man sich selbst gegenüber, wenn man etwas getan hat, was man eigentlich „bewusst" nie tun würde? Sind wir uns wirklich über unsere Wünsche im Klaren? (Off Theater/dpk-krie) Premiere am 20. Mai im Off Theater Salzburg - weitere Aufführungen am 21. und 22. Mai – www.off.theater Bilder: Off theater Weiter >