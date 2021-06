THEATERACHSE

25/06/21 Das Jubiläum zum 25jährigen Bestehen mitten im Corona-Jahr 2020 war nicht sehr feierlich. Umso mehr freut sich die T heaterachse darauf, sich im Pongau und in der Stadt Salzburg zurück zu melden - mit Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür und Shakespeares Viel Lärm um Nichts .

Von Heidemarie KlabachEr

Anlässlich des hundertsten Geburtstages von Wolfgang Borchert spielt die Theaterachse dessen Heimkehrerdrama Draußen vor der Tür. „Diese berührende und kurzweilige Fassung der deutschen Trümmerliteratur wird im Off Theater Premiere feiern und dann auf Land ziehen“, sagt Mathias Schuh über „das Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will“. Was vielleicht daran liegt, dass „wir“ wohl alle in der Schule mit diesem Text konfrontiert und im Regen – draußen vor der Tür – stehen gelassen wurden: Beklemmend war die Lektüre, beängstigend, ohne vernünftigen Zeitgeschichte-Unterricht schwer einzuordnen für Jugendliche vor vierzig Jahren...

Draußen vor der Tür entstand im Spätherbst 1946 und wurde im Februar 1947 zunächst als Hörspiel im Nordwestdeutschen Rundfunk gesendet. Seit seiner Uraufführung in den Hamburger Kammerspielen im November 1947 wird es auf fast allen bedeutenden deutschsprachigen Bühnen immer wieder inszeniert. „Der Klassiker gehört zur sogenannten Trümmerliteratur, die sich mit der Situation in Deutschland zur Stunde Null befasst“, erklärt der Leiter der Theaterachse Mathias Schuh.

Der Zweiten Weltkrieg ist grade zu Ende gegangen. Beckmann kommt nach Hause. Doch alle Türen sind zu. Niemand will etwas von ihm wissen. Er steht draußen im Dunkeln. Nicht einmal die Elbe will ihn, spuckt ihn wieder aus. Wie weitermachen ohne Perspektive... „Die Theaterachse hat sich mit ihrem modernen Umgang mit klassischen Komödien einen Namen gemacht“, erinnert Mathias Schuh. Nun wolle man sich an eine Tragödie wagen. „Die Zeit ist reif. Doch ganz ohne Humor wird es auch dieses Mal nicht gehen.“ Schuh zitiert zwei Figuren aus dem Stück: „Bist du so feige, dass du Angst hast im Dunkeln, zwischen zwei Laternen? Geh weiter Beckmann.“ Und: „Du musst erst mal wieder ein Mensch werden!“ Keine Perspektiven, Hoffnung, keine Hoffnung, kein Ziel... So fremd klingt das manchen Ohren auch anno 2021 nicht. Premiere ist am 1. Juli im Off Theater

Auf quasi „gewohnterem“ Terrain bewegt sich die Theaterachse mit Shakespeares Komödie Viel Lärm um Nichts in einer Fassung der Theaterachse. Die Produktion ist gerade zum größten deutschen Shakespearefestival in Neuss eingeladen (Aufführungen gestern Donnerstag und heute Freitag) und blieb daher seit letztem Jahr auf dem Spielplan. „Es liegt daher nahe, diese wunderbare Komödie auch dieses Jahr nochmals zu zeigen“, sagt der Prinzipal. „Die Hofbühne in der Gärtnerei Tautermann hat sich als sehr schöner Open Air Spielort erwiesen.“

Das Stück ist ja so bekannt wie berühmt: „Nach gewonnener Schlacht kehren Benedikt und seine Begleiter, der Junge Claudio und der verbitterte illegitime Prinz von Arragon Don Juan beim Gouverneur von Messina ein. Prompt verliebt sich Claudio in Hero“, fasst Mathias Schuh den Plot zusammen. Die Komödie, um eine romantische und eine streitbare, sich in Wortgefechten annähernde Liebe, steuert auf ein wunderbares Happy End zu. Doch Shakespeare kennt auch die dunkle Seite der menschlichen Seele. So lässt er den verbitterten Don Juan alles unternehmen um das Glück der beiden Paare zu zerstören.“ Premiere ist am 10. Juli in der Gärtnerei Tautermann in Schwarzach im Pongau.

Ein Programm, dass die Anliegen der Theaterachse spiegelt: In 25 Jahren hat die Theaterachse vielfältiges Theater geboten: „Von Klassik bis Moderne, Tragödien und Komödien bis zu Jugend und Kindertheaterproduktionen.“ Mit Ihren Shakespeare Interpretationen wurde die Theaterachse bereits fünf Mal zum renommiertesten deutschen Shakespeare Festival im Globe Theater Neuss geladen. In der Wiederaufnahme wird die Produktion mit einem neuen Team zu sehen sein.

Premiere Draußen vor der Tür ist am 1. Juli im Off Theater, am 28. und 29. Juli spielt man im Brennhof Werfen - Viel Lärm um nichts spielt man am 10. Juli in der Gärtnerei Tautermann in Schwarzach - www.theaterachse.com