Mehr Gäste auf dem Sofa daheim

SALZBURGER LANDESTHEATER / BILANZ 30/06/21 Die Bilanz einer Spielzeit unter extremen Bedingungen: 134 Vorstellungen vor Publikum, vor rund 23.000 Menschen. Zehn Premieren fanden vor und zwölf nach dem Lockdown (also zwischen 19. Mai und 27. Juni) statt. Ab Jänner dieses Jahres hat das Landestheater Produktionen in digitaler Form auf den Weg gebracht, Thomas Bernhards Heldenplatz in der Inszenierung von Alexandra Liedtke wurde sogar auf ORF III präsentiert. So hat man, alle digitalen Vertriebswege zusammengerechnet, zusätzlich über 37.000 Menschen erreicht werden. „Die Zahl der digitalen Zugriffe übertraf damit die Zahl der Besucher, die Theater live im Zuschauerraum erlebten", meldet das Landestheater zum Saisonende. Die Spielzeit wurde um eine Woche verlängert. Über sechs Monate sind ja Pandemiebedingt ausgefallen. „Wir schätzen die neuen digitalen Möglichkeiten und werden in diesem Bereich auch eigene Formate entwickeln", so Intendant Carl Philip von Maldeghem.. Aber klar: „Für die neue Spielzeit hoffen wir, dass die Anzahl der Live-Zuschauer deutlich höher ist." Maldeghem freut sich auch über den guten Besuch nach dem Wiederaufsperren: „Es war schön und wichtig, dass das Publikum nach der langen Pause so euphorisch auf das gemeinsame Erleben unserer Arbeit reagiert hat." Die Arbeit und Haltung des Landestheaters während der herausfordernden Zeit des Lockdowns wurde auch in der aktuellen Sitzung des Theaterausschusses gelobt. Unter Einhaltung der Präventionsmaßnahmen sei vorsichtig agiert worden, gleichzeitig sei die gemeinsame Arbeit und der Probenbetrieb über die lange Zeitspanne ohne Vorstellungsbetrieb aktiv aufrechterhalten worden. Nur so sei es möglich gewesen, in der kurzen verbleibenden Zeit dieser Spielzeit so viele Premieren zu zeigen. (Salzburger Landestheater) Die nächste Spielzeit wird am 18. August 2021 mit einer Vorstellung von Shakespeare im Park: Elves and Errors im Leopoldskroner Schlosspark eröffnet. Die erste Premiere auf der großen Bühne präsentiert die Opernsparte mit Richard Strauss' Ariadne auf Naxos am 18. September – Das Spielzeitheft 21/22 online – www.salzburger-landestheater.at Bild Landestheater / Bernhard Hartmann

