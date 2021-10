NESTROY-NOMINIERUNGEN

11/10/21 Mit dem Nestroy-Theaterpreis werden seit dem Jahr 2000 herausragende Leistungen an den Wiener und den anderen österreichischen Bühnen ausgezeichnet. Das Salzburger Landestheater hat es diesmal auf vier Nominierungen gebracht – auf genau so viele wie die Festspiele.

In der Kategorie „Bester Schauspieler“ geht August Zirner für seine Hauptrolle in Heldenplatz von Thomas Bernhard ins Rennen. Ensemblemitglied Gregor Schulz wurde als „Bester männlicher Nachwuchs“ für seine Leistung in Schillers Die Räuber nominiert. Als „Beste Bundesländer-Aufführung“ darf #Ersthelfer #FirstAid von Nuran David Calis auf eine Auszeichnung hoffen – ein nestroy für den Salzburger Ex-Bürgermeister Heinz Schaden (im Bild oben), das wär ja was... Für den Publikumspreis wurde Chris Lohner nominiert, die in der österreichischen Erstaufführung von Network mitwirkte.

Gleich drei „Beste Schauspielerinnen“ in Festspielaufführungen rittern um einen Nestroy in dieser Sparte: Lina Beckmann als Richard in Richard the Kid & the King nach William Shakespeare sowie die Konkurrenz-Königinnen Bibiana Beglau als Elisabeth und Birgit Minichmayr in Schillers Maria Stuart (beides waren Aufführungen auf der Pernerinsel). Edith Clever, heuer der Tod im Jedermann, steht als beste Nebendarstellerin zu Debatte.

Die Verleihung von Österreichs größtem Theaterpreis findet am 21. November 2021 im Theater an der Wien statt. Zwei Auszeichnungen stehen schon fest: Der Preis für das Lebenswerk geht an die heuer 75 Jahre alte Elfriede Jelinek. Den Autorinnenpreis erhält Miroslava Svolikova.

(Salzburger Landestheater/QWiener Bühnenverein/dpk-krie)

Bilder: Salzburger Landestheater / Anna-Maria Löffelberger (1); Salzburger Festspiele / Matthias Horn (2)