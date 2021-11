WINTERFEST

04/11/21 Seit zwanzig Jahren ist das Winterfest ein Fixpunkt im Salzburger Kulturjahr. Von 9. Dezember bis 8. Jänner steigt im Volksgarten und in der SZENE Salzburg wieder das Festival für zeitgenössische Circuskunst. Neu ist der „Freiluft-CIRCUS“ österreichischer Artisten im umgestalteten Park rund um die Zeltstadt.

Von Heidemarie Klabacher

An 23 Spieltagen gibt es 57 Vorstellungen, eine Wanderausstellung, vier Publikumsgespräche und sechs Produktionen, davon drei Österreich-Premieren. Der künstlerische Leiter David Dimitri und die Geschäftsführerin Julia Eder haben heute Donnerstag (4.11.) das Programm zum Winterfest 2021 präsentiert.

Die australische Truppe Gravity & Other Myths stelle, so das Leitungsteam, mit seiner Produktion Backbone die Schwerkraft auf den Kopf und lote die Grenzen menschlicher Kraft aus: „Ihre Performance ist ein herrlicher Fluss aus Aktion und Reaktion, die Akrobatik voller unerwarteter Wendungen, das Zusammenspiel atemberaubend präzise und trotzdem federleicht.“ Geplant sind 15 Aufführungen im sechshundert nummerierte Plätze großen Theaterzelt.

Mit 14 Aufführungen ebenfalls im Theaterzelt zu erleben ist das Schweizer Clown-Duo Wakouwa Teatro. Angesprochen und zu einem magischen Abend eingeladen werden sollen mit visuellem Bewegungstheater „neunzigjährige Kinder sowie neugeborene Greise“. Das Stück heißt Very Little Circus und sei ein clowneskes Theaterstück kombiniere Jonglage, Musik, viel Witz und eine große Portion Herz. „Mehr als ein paar Requisiten und Enthusiasmus brauchen die beiden nicht, um ihr Publikum mit sich auf eine poetische Nostalgiereise in die Welt der Clownerie zu nehmen.“

Der vielfach ausgezeichnete kanadische Cirque Barcode gastiert mit Sweat & Ink beim Winterfest in der Szene Salzburg: „Vor einem Hintergrund aus Schwarzweiß-Projektionen und untermalt mit elektronischer Musik, zeigen die Artistinnen einen Kampf mit ihren Unzulänglichkeiten und Grenzen und erkennen die trügerische Fehlbarkeit ihrer Erinnerungen.“ So schildert David Dimitri die Produktion. Jonglage, Partnerakrobatik, Luftreifen und russischer Barren sind die Bestandteile „einer einzigartigen Geschichte“.

Das Duo Circoncentrique, Alessandro Maida und Maxime Pythoud, trotze in seiner Produktion Respire ebenfalls den Gesetzen der Schwerkraft und wandle „mit unglaublicher Kreativität endlos das Motiv des Kreises ab“. Respire bedeutet nicht anderes als atmen, „und Atem ist der Rhythmus, den das Leben vorgibt“.

Alle vier Compagnien stellen sich auch für je ein Publikumsgespräch zur Verfügung moderiert von Christian Sattlecker. The Art of Laughter wird an zwei Terminen in der Szene Salzburg ausgelotet: Jos Houben fuhr mit seiner Liebeserklärung an das Lachen bereits in Paris, London und New York Erfolge ein. Es sei, so das Winterfest-Team, ein leicht verständlicher, auf Englisch gehaltener, Monolog. Ergründet würden „die Tiefen und Untiefen der Komik und die paradoxe Frage, warum wir lachen“. Die ersten Schritte eines Babys, ein Kellner an seinem ersten Arbeitstag, Mann und Frau und die Abgründe dazwischen, oder auch nur die Wesensarten verschiedener Käsesorten: Das Leben bietet Stoff genug.

Die erste Winterfest-Woche wird heuer vom Freiluft-CIRCUS begleitet: „Vor dem Zelt im Volksgarten findet ein wundersames, kleines Potpourri aus Circuskunst und Musik in skurriler Kulisse statt.“ Da kann man auch einfach mal vorbei spazieren: „Zwei Akrobaten vollführen ein winterliches Ritual in ihrer selbstgebauten Jurte, eine Trapezkünstlerin zeigt in der Höhe ihr Können und im Feuerschein von Fackeln spielen Musiker auf.“ Dieses kostenlos zugängliche Programmpunkt, kuratiert von David Dimitri, präsentieren Circuskünstlerinnen und künstler aus

Österreich.

Winterfest - alle Termine und Informationen – www.winterfest.at

Bilder: Erika Mayer (1); Andrew Miller (1); Sabine Burger (1); Jan Hromadko (1); Simon Garet (1)