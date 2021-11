Auf Theater neugierig machen

HINTERGRUND / EUROPÄISCHE THEATERNACHT 18/11/21 Wenn etwas das Etikett „europäisch" trägt, denkt man irgendwie ja doch vor allem an die westlichen Länder der EU. Die Europäische Theaternacht ist aber in der Hauptsache eine Angelegenheit (süd)östlicher Staaten. Es sind auch Länder dabei, die es noch nicht in die EU geschafft haben. Die Initiative zur Europäischen Theaternacht ging 2008 von Kroatien aus, Österreich hat 2011 das erste Mal mitgemacht. Heuer sind außerdem Serbien, Montenegro, Belgien, Ungarn, Slowenien, die Slowakei, Bosnien und Herzegowina, Tschechien und Bulgarien dabei. Belgien ist ein geographischer Ausreißer. Der Termin ist immer der dritte Samstag im November, diesmal der 20. November. Das Festival wird vor allem von der freien Szene getragen. „Pay As You Wish/Can" ist eine verbindende Richtlinie der Veranstaltungen an diesem Abend. Es soll ja ein möglichst niederschwelliger Zugang möglich sein, das ist vordringliches Ziel der Initiative. Die Europäische Theaternacht wurde auch deshalb gegründet, um einmal jährlich europaweit auf die Leistungen des Theaters hinzuweisen: auf die Strahlkraft der großen Häuser, aber vor allem auf die Angebote der vielen kleineren Theater und der freien Szene, die in Stadt und Land die kulturelle Infrastruktur sicherstellen, Räume zum Nachdenken, zur Auseinandersetzung und zur Unterhaltung anbieten. Im Vorjahr waren logischerweise keine Live-Theaterabende möglich. Für den kommenden Samstag schaut es auch nicht gerade rosig aus, aber vielleicht geht's ja gerade noch. Ungefähr fünfzig österreichische Theater oder Ensembles hatten vor, sich zu beteiligen sich. In Salzburg hat, quasi am Vorabend des Gesamt-Lockdowns, das Marionettentheater seine Termine storniert. Man hätte zwei Führungen hinter die Kulissen angeboten. Keine Absage derzeit noch vom Kleinen Theatrer, man zeigt dort am Nachmittag für Kinder Frau Holle (Theaterachse, Regie Matthias Schuh), abends das Kabarett-Stück Wenn Frauen fragen mit Edi Jäger. (dpk-krie) Europäische Theaternacht am Samstag (20.11.) – europaeische-theaternacht.at

Salzburger Beiträge im Marionettentheater und im Kleinen Theater

