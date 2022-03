LANDESTHEATER / SOMMER.THEATER.CIRCUS

02/03/22 Der Pressluftbohrer ist kein Requisit, der Handwerker singt nicht das Hobellied. Das Landestheater wird tatsächlich umgebaut. Der Spielbetrieb übersiedelt derweil ins Circuszelt auf dem Messezentrum. Vier Produktionen aus den Sparten Oper, Schauspiel Musical erleben zwischen 7. Mai bis 22. Juni ihre Premiere in der Manege.

Von Heidemarie Klabacher

„Auf der Zirkuswiese, einer achttausend Quadratmeter großen Außenfläche des Messezentrums, wird eine nostalgische Zeltstadt errichtet“, beschreibt Intendant Carl Philip von Maldeghem die temporäre Heim- und Spielstätte. „Herzstück ist ein ehemaliges Zelt des Circus Roncalli.“ Mit stolzne 36 Metern Durchmesser bietet das Zelt Platz für 990 Gäste.

Die Regietams der vier Produktionen zwischen 7. Mai bis 22. Juni würden bewusst mit der kreisrunden Bühne umgehen und die artistische Möglichkeiten ausreizen, sagt Intendant Maldeghem. Das Ensemble trainiert bereits seit Dezember Akrobatik und Jonglage und übt mit den Profis des CircusTrainingCentrums Salzburg den Umgang mit Trapez, Seil oder Tuch. Eine Besonderheit ist ein Wheel of Steel, das gleich in der ersten Premiere am 7. Mai zum Einsatz kommt. Ödön von Horvaths Volksstück Kasimir und Karoline spielt auf dem Oktoberfest, dessen Fahrgeschäfte mit dem riesigen Wheel of Steel symbolisiert werden. „Das Stück ist prädestiniert für eine Aufführung im Theaterzelt“, sagt Carl Philip von Maldeghem, der in der Spielzeit 2018/19 schon in Horvaths Geschichten aus dem Wiener Wald Regie geführt hat und nun Kasimir und Karoline inszenieren wird.

Die weiteren Produktionen im Zelt sind das Musical Cabaret, Wiederaufnahme-Premiere am 13. Mai, Georges Bizets Oper Carmen, Premiere am 20. Mai, sowie das Musical für die ganze Familie Peter Pan, Premiere am 12. Juni. Regie in Carmen, das von den Bergen ins Varietee verlegt wird, führt Jacopo Spirei, der am Landestheater Brokeback Mountain, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny sowie den gesamten Mozart-­Da Ponte­-Zyklus inszeniert hat. Am Pult des Mozarteumorchesters Salzburg steht Gabriel Venzago, Erster Kapellmeister des Salzburger Landestheaters.

In den Kit­Kat­Club im Berlin der 1920er und zum Tanz am Rande es Vulkans der dräuenden NS-Zeit lädt das Musical Cabaret von John Kander. Andreas Gergen zeichnet für Inszenierung und Raum, die musikalische Leitung teilen sich Gabriel Venzago und Wolfgang Götz. Dieser leitet auch das Musical Peter Pan von George Stiles, in dem die Kinder und Jugendlichen des Salzburger Festspiele und Theater Kinderchores als Bewohner Nimmerlands brillieren werden. Auch dafür wird schon heftig Akrobatik trainiert – in Kooperation mit dem CircusTrainingCentrum Salzburg und dem Verein Mota. Flugleitung in der Manege hat der Intendant.

„Wir freuen uns darauf, eine spannende Spielstätte neu zu entdecken und laden das Publikum herzlich zu diesem einmaligen, ungewöhnlichen Ausflug ein“, sagt Carl Philip von Maldeghem und verspricht einen „magischen Theatersommer mit circensischem Flair“. Gespielt wird im Zelt bis 22. Juni. Das Zeitfenster für „Theater im Zirkus“ schließt sich bald wieder, betont der Intendant.

Das Messegelände ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, Parkplätze gibt es genug. „Das Zelt ist nicht nur ein spannendes Ausweichquartier für das Publikum, sondern auch ein Nährboden für Innovation und Ideen für das Ensemble“, sagt LH-­Stellvertreter Heinrich Schellhorn zu den Plänen. Intendant Carl Philip von Maldeghem und der kaufmännische Direktor Bernhard Utz hätten „mit Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit dafür gesorgt, dass der Spielbetrieb während der Sanierung des Landestheaters aufrecht erhalten und die Wirtschaftlichkeit gesichert bleiben kann“, lobt Vizebürgermeister Bernhard Auinger. Bernhard Utz dankt der Geschäftsführung der Messezentrum Salzburg GmbH, „die uns die Möglichkeit bietet, unsere temporäre Theaterspielstätte auf ihrem Gelände einzurichten“.

Alle Termine und Informationen zum Spielbetrieb im Circuszelt - www.salzburger-landestheater.at

Bilder: Stills aus dem Info-Video www.youtube.com