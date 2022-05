Viele Sprachen, viele Brücken

f Share Tweet INTERNATIONALES FESTIVAL ABTENAU IST BÜHNE 24/05/22 Give peace a chance... singen die Kinder der Volksschule zur Eröffnung des elften Internationalen Festivals Abtenau ist Bühne. Von Mittwoch (25.5.) bis Sonntag (29.5.) spielen Gruppen aus Deutschland und Österreich, Lettland und Litauen, der Schweiz und Israel. Gesprochen wird Englisch, Deutsch und Französisch auch Polnisch und Russisch, Flämisch oder Farsi. Von Heidemarie Klabacher „Dieses Festival verbindet Menschen mit oder ohne Behinderung aus verschiedenen Generationen und Menschen jeglicher Herkunft und Muttersprache in der gemeinsamen Freude an der Kultur. Längst ist unser internationales Festival in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen.“ Das sagt Festivalintendantin Veronika Pernthaner-Maeke. Sie ist die Leiterin des Theaters Abtenau und die Geschäftsführerin des Salzburger Amateurtheaterverbandes. Verstörende Aktualität bekommen hat das Motto Brücken: „Als dieses Motto gewählt wurde, konnten wir die traurige Aktualität durch dem Krieg in Europa noch nicht erahnen.“ Der Abtenauer Bürgermeister Johann Schnitzhofer begrüßt das Festival, „nachdem die Corona-Pandemie unser gewohntes Leben auf den Kopf gestellt hat“ als positives Signal: „Langsam finden wir wieder zurück in unsere Normalität.“ Bei der Eröffnung am Mittwoch (25.5.) mit großem Maskenaufzug und dem Aufruf Give peace a chance spielen die Gruppe Leket Percussion auf Instrumenten aus der Westafrikanischen Musiktradition und die Abtenauer Weisenbläser. Am Donnerstag (26.5.) spielt das Jugendtheater Abtenau eine Stückfassung in einfacher Sprache nach Antoine de Saint-Exupérys Der Kleine Prinz in der Regie von Veronika Pernthaner-Maeke. Das Kaisiadorys Cultural Center Theater aus Litauen bringt mit Das Jubiläum einen Schwank von Anton Chekhov in Konzept und Regie von Valeria Tejer. Aus Lettland kommt das Old City Theatre mit Geschlossene Gesellschaft nach Jean- Paul Sartre in der Regie von Edīte Neimane. Die Mitwirkenden der Theatergruppe Die Fremden haben ihre Wurzeln in Bulgarien, Polen, Belgien, Armenien, Nigeria, China, Afghanistan, im Iran und in Österreich. In Wien haben sie eine neue Heimat gefunden: Sie spielen auf Deutsch, Farsi, Englisch, Polnisch, Flämisch und weiteren Sprachen das Stück Eine Tasche mit Ziba. Einen inklusiven offenen Theaterworkshop leiten am Freitag (26.5.) Stefan Schliephake und Wolf Junger. Aus der Schweiz kommt das Theater Beloe, die Mitwirkenden stammen aus sechs Ländern. Sie bringen das Bewegungstheater Passion in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch. Aus Israel anreist die Yoram Loewenstein acting school. Die Studierenden bringen das Stück The Black Princess, eine Phantasie von Roey Rehshef Maliach. Über das Festival hinaus bis 5. Juni sind in Abtenau Brücken aus Kunst zu sehen, gestaltet von Abtenauer Schülerinnen und Schülern: „Brücken zwischen Jung und Alt“ gibt es etwa im Garten zwischen der Mittelschule und dem Seniorenwohnheim Abtenau. Internationales Festival Abtenau ist Bühne - hier das Festivalheft zum Download - www.theater-abtenau.at Bilder: www.theater-abtenau.at Weiter >