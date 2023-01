Hvad er det?

TOIHAUS / BIMBAM FESTIVAL 19/01/23 BimBam ist einzige internationale Theater-Festival für Klein(st)kinder in Österreich. Es findet heuer bereits zum neunten Mal statt und steigt von 25. Februar bis 19. März in Stadt und Land Salzburg, Oberösterreich und Bayern. Von Heidemarie Klabacher Das Toihaus veranstaltet dieses biennalen Festivals für die Kleinsten. „BimBam ist für die Jüngsten und ihre Familien ein wichtiger Türöffner zum Theater. Wir präsentieren zeitgenössisches Theater und Performance für die Jüngsten, die man in so vielfältiger und konzentrierter Form selten in Salzburg zu sehen bekommt", so die BimBam-Kuratorin und künstlerische Co-Leiterin des Toihaus Katharina Schrott. „Würde man das diesjährige Festival unter ein Motto stellen, wäre das wohl Tanz der Dinge." Immer wieder werde der Alltagszugang zu Dingen „auf den Prüfstand gestellt und augenzwinkernd über den Haufen geworfen". Der Punkt, an dem zeitgenössisches Theater für die Jüngsten, „und überhaupt die Kunst" ansetze: „Dinge und Situationen anders zu sehen, aus dem Kontext zu nehmen und neue Betrachtungsweisen hinzuzufügen", sagt Katharina Schrott. In insgesamt 61 Vorstellungen präsentieren Kompanien aus aus Österreich, Belgien, Deutschland, Dänemark, Frankreich, den Niederlanden und Rumänien zwölf Produktionen. Das Toihaus selber spielt seine Stücke Im Flatterland, Ton in Ton, Tempo Tempi (prämiiert mit dem STELLA Preis 22 für Herausragende Musik) sowie Spieltöne. „Darüber hinaus laden zahlreiche internationale Highlights zu vielfältigen Entdeckungsreisen ein", so Katharina Schrott heute Donnerstag (19.1.) bei der Pressepräsentation. Eröffnen wird das Stück Das kleine Licht bin ich von T Werk aus Deutschland: „Im Wechselspiel von Licht und Schatten entstehen magische Bilderwelten." Im Stück Du er her von Madam Bach aus Dänemark reisen zwei Künstlerinnen „durch Landschaften voll fantastischer Bilder und großer und kleiner Klänge". Zwei Tänzerinnen der Gruppe Aaben Dans aus Dänemark fragen Hvad er det? und erforschen den eigenen Körper und den Raum.Bei Marc Lacourts Performance La serpillère de Monsieur Mutt erwachen Alltagsutensilien, bei Isabelle Schads Performance Harvest entstehen aus Naturmaterialien Landschaften. Und im Campus Mirabell wird Alfredo Zinola in Klassenzimmer in einen BimBam-Spielort verwandeln. Kooperationspartner in der Stadt Salzburg sind Spielzeug Museum, Museum der Moderne, Campus Mirabell und ARGEkultur. Im Land Salzburg reisen BimBam-Produktionen zur Lungauer Kulturvereinigung nach Tamsweg, zum Kulturhaus Emailwerk in Seekirchen, zum Schloss Goldegg, zur kultur:plattform in St. Johann und nach Saalfelden ins Nexus. In Oberrösterreich macht man in Bad Ischl, in Bayern in Traunreut und Burghausen Station. Neuer Produktionspartner ist das zeitgleich stattfindene Kuckuck-Theaterfestival für Anfängerinnen in München. BimBam – 25. Februar bis 19. März – alle Produktionen und Termine – toihaus.at