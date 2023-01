Der Lawinenauslöser

KLEINES THEATER / URAUFFÜHRUNG 24/01/22 „Rabenschwarzer Humor trifft auf Psychothriller", so die Schauspielerin Judith Brandstätter, die gemeinsam mit Jurek Milewski ab morgen Mittwoch (25.1.) mit dem Stück Der Lawinenauslöser auf der Bühne des Kleinen Theaters steht. Schon zwei Mal, 1919 und 2020, haben sich Judith Brandstätter und Jurek Milewski im Kleinen Theater Stücken der polnischen Theater-Wissenschaftlerin und Autorin Anna Burzynska gewidmet, den Komödien Der Begleiter und Die schwarze Witwe – La Femme Finale. Im neuen Stück Der Lawinenauslöser, das nun in Salzburg seine Uraufführung erlebt, ist eine Genre-Einordnung nicht so leicht möglich. Als Tragikomödien bezeichnet es die Autorin selbst. Anna Burzynska leitet die Abteilung für Literaturtheorie an der Jagiellonen-Universität in Krakau. Die 1957 geborene Polin ist Autorin mehrerer Bücher und Dutzender Artikel zu kulturwissenschaftlichen Themen und hat fünfunddreißig Theaterstücke geschrieben. Der Lawinenauslöser ist Jerzy, der Judith kurz vor ihrer Hochzeit mit einem bekannten Politiker als Geisel nimmt. Mit vorgehaltener Waffe erpresst er sie, mit ihm zu schlafen. Der Grund sei nicht Sex, sondern das Begleichen emotionaler Schulden. In der Schulzeit verspottete Judith den tollpatschigen Jerzy. Nun steht er vor ihr und erzählt die absurdesten Geschichten über den Ehemann. Jerzy behauptet, den Besitz der künftigen Eheleute übernommen zu haben. Als Zuseher hegt man aber bald begründete Zweifel an Jerzys Aussagen. Mag sein, dass da zwei Menschen ein gefinkeltes psychologisches Spiel mit- oder gegeneinander führen. Judith Brandstätter und Jurek Milewski spielen in der Regie von Jurij Diez. (dpk-krie) Uraufführung am 25. Jänner um 19.30 Uhr im Kleinen Theater – www.kleinestheater.at Bild: Kleines Theater / Kilian Kovacs Weiter >