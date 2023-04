Wie immer vorne dabei!

STELLA / NOMINIERUNGEN 28/03/23 Der Preis für herausragende Leistungen im Bereich der darstellenden Kunst für junges Publikum in Österreich,wird seit 2007 vergeben. Zu den Nominierten für den STELLA*23 aus Salzburg zählen Toihaus, Landestheater und Festspiele. Von Heidemarie Klabacher Toihaus und Landestheater gehören eigentlich immer dazu. Für herausragende darstellerische Leistungen wurden Nicola Schößler und Martin Bermoser in der Toihaus-ProduktionDer Tiger geht über den Teppich nominiert. Nominierungen für herausragende Ausstattung gibt es für Nina Wronka für Bühne und Kostüm in Der Grüffelo am Salzburger Landestheater sowie für Jenny Schleif für Ausstattung in Ich lieb dich einer Produktion im Rahmen des Jugendprogramms jung & jeder der Salzburger Festspiele. 137 Produktionen in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien besuchte die Jury zwischen Jänner und Dezember 2022. Nun gibt es 24 Nominierungen in fünf Kategorien und einer Sonderkategorie für Produktionen von 19 Theatergruppen, -häusern, -festivals in sieben Bundesländern, „die 2022 mit ihren Ensembles herausragende Inszenierungen für Kinder und Jugendliche auf die Bühne gebracht haben". Die Jury zum STELLA*23 bestand aus Magdalena Plöchl, Verena Koch, Bernadette Abendstein und Thomas Sobotka. Bei der Preisverleihung am 6. Oktober werden die Finalisten bekanntgegeben. Der STELLA-Darstellender.Kunst.Preis für junges Publikum wurde zum ersten Mal im Jahr 2007 verliehen, er ist der erste österreichweite Preis für herausragende Leistungen in der darstellenden Kunst für junges Publikum. Der Preis ist eine Initiative der ASSITEJ Austria, dem Dachverband der österreichischen Szene für darstellende Kunst für junges Publikum. Er soll das Potenzial, die Kreativität und die Professionalität dieses Genres aufzeigen. Die Assitej diene „als Schnittstelle für nationale und internationale Vernetzung und leistet mit ihrer Lobbyarbeit einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Sichtbarmachung und Stärkung der darstellenden Kunst für ein junges Publikum". Die ASSITEJ International ist in siebzig Ländern vertreten: „Wir sind in ein starkes globales Netzwerk eingebunden." Die Verleihung des 17. STELLA steigt am 6. Oktober in Kooperation mit „50 Jahre Theater des Kindes" in Linz. In den Tagen davor werden ab 2. Oktober die in den Kategorien „Herausragende Produktion für Kinder", „Herausragende Produktion für Jugendliche" sowie „Der Sonderpreis der Jury – Partizipative Projekte" nominierten im eines Festivals gezeigt. Locations sind Theater des Kindes, im Theater Phönix, Central, Tribüne Linz und Landestheater Linz. Dazu gibt es ein umfassendes Rahmenprogramm. Bilder: Toihaus / Fabian Schober; LT / Tobias Witzgall (1) STELLA – Nomnierungen und Informationen – www.assitej.at

