LANDESTHEATER / NEWCOMERS

11/09/24 Wechsel gehört dazu zum Leben. Auch auf der Bühne. Bewährte Ensemble-Mitglieder ziehen weiter. Neue Gesichter, neue Stimmen machen neugierig. Das Salzburger Landestheater begrüßt mehrere herausragende Künstlerinnen und Künstler im Ensemble.

Die österreichische Sopranistin Nicole Lubinger verstärkt ab sofort das Opernensemble des Salzburger Landestheaters. Lubinger hat in den letzten Jahren durch zahlreiche Auszeichnungen auf sich aufmerksam gemacht, etwa mit dem ersten Platz beim Internationalen Heinrich Strecker Gesangswettbewerb 2021, mit dem Sonderpreise bei den »Zukunftsstimmen 2022« von Elina Garanca oder beim Oberösterreichischen Operettenwettbewerb 2022. Im Landestheater ist Nicole Lubinger in der urkomischen turbulenten Eröffnungsoper Il viaggio a Reims als Contessa Folleville zu erleben.

Das Musicalensemble wird durch Anna Rosa Döller und Timotheus Hollweg bereichert. Döller, die zuletzt als Sophie im Musical Mamma Mia bei den Seefestspielen Mörbisch 2023 glänzte und im Sommer 2024 die Hauptrolle der Eliza Doolittle in My Fair Lady übernahm, wird in der aktuellen Spielzeit im Landestheater in der Hauptrolle der Eigenproduktion Skiverliebt – Zwei Brettln, die die Welt bedeuten zu sehen sein. Timotheus Hollweg, der ebenfalls bei den Seefestspielen Mörbisch als Sky in Mamma Mia überzeugte und bereits mit Regisseur Andreas Gergen in La Cage aux Folles zusammenarbeitete, ergänzt das Musical-Team.

Ballettdirektor Reginaldo Oliveira und Armin Frauenschuh, der neue Managing Director des Ballettensembles, freuen sich über zwei neue Ensemblemitglieder – Andrea Porro und Quinn Roy. Andrea Porro begann seine Tanzausbildung an der Ballettakademie der Mailänder Scala und vervollständigte sie am Russian Ballet College in Genua. Im Anschluss an sein Studium tanzte er am Bolshoi-Theater im weißrussischen Minsk, am Georgischen Staatsballett in Tiflis, am Teatre Wielki im polnischen Posen, sowie am Estnischen Nationalballett in Tallinn. Quinn Roy stammt aus Kanada und wurde an der dortigen Nationalen Ballettschule in Toronto und an der European School of Ballet in Amsterdam ausgebildet. Von 2019 bis 2024 war er festes Ensemblemitglied am Tschechischen Nationalballett in Brünn.

Auch der Opernchor des Salzburger Landestheaters erfährt Zuwachs durch vier neue Mitglieder: die Mezzosopranistin Connor Locke, den Tenor Grégoire Fedorenko, den Bassbariton Michael Schober und den Bassisten Kuyhun Song. Zusammen mit dem neuen Chorleiter Mario El Fakih Hernández bringen sie frischen Wind in die Chorsparte des Hauses unter der Leitung ihres ebenfalls neuen Direktors Mario El Fakih Hernández. (LT / dpk-klaba)

