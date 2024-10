Vorhang auf für Clown und Schaf

HINTERGRUND / THEATER ECCE 17/10/24 „ In nur wenigen Tagen ist ein komplettes Theater auf der Schafweide gegenüber dem Steinbergstadion in Leogang aus dem Boden gewachsen." Die Tiere nehmen es gelassen, die Menschen freun sich über das Pink-Bunt im Herbst. Ab in die Lüfte heißt es von 17. bis 30. Oktober im Circuszelt in Leogang. Von Heidemarie Klabacher Ein Theatervergnügen für die ganze Familie präsentiert das Theater ecce mit Astrid Lindgrens Mio mein Mio im Theaterzelt beim Steinbergstadion. „Diese wundervolle Geschichte gehört neben Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter und Karlsson vom Dach zu den erfolgreichsten der weltbekannten schwedischen Autorin", sagt Reinhold Tritscher. Nach Leogang geht die Produktion weiter ins Oval im Europark, ins Nexus Saalfelden und ins K.U.L.T. Hof. Es ist ein Klassiker der Kinderliteratur. In der Fassung des Theater ecce ist Mio mein Mio ein inklusives Familienstück mit Schauspiel, Akrobatik und Livemusik. Es gibt im Circuszelt in Leogang in Leogang auch Vormittagsvorstellungen für Schulklassen. Astrid Lindgrens Geschichte ist bekannt und berühmt: „Bosse sehnt sich nach Wärme, Geborgenheit und Glück. In einer Mietshaussiedlung lebt er bei Pflegeeltern, die ihn herumkommandieren und kleinmachen. Seine Mutter ist bei seiner Geburt gestorben, von seinem Vater wird nur gesagt, er sei ein Lump, der sich rasch aus dem Staub gemacht habe, und Bosse selbst sei ein ebensolcher. Doch das will Bosse nicht glauben. Er ist kein schlechter Mensch und sein Vater sicher auch nicht." So Reinhold Tritscher, Leiter des Theater ecce und Regisseur, über Mio mein Mio. Ein Wunder geschieht: „Ein Geist aus dem Land der Ferne erscheint und nimmt Bosse mit sich. Dort ist sein Vater König und hat seit tausenden von Jahren auf ihn gewartet... Glaube, Gemeinschaft, Fantasie besiedeln als große Kräfte Astrid Lindgrens Abenteuergeschichte", sagt Tritscher. Die große Frage – sei es des Buches oder der Theaterfassung: Kann die Imagination mithelfen, die die Wirklichkeit zu verändern, gar einen neuen Alltag für Bosse erschaffen? Es spielen unter anderen Malin Brandl, Pamina Milewska, Kristin Henkel, Gerard Es, Reinhold Gerl und Philipp Kieninger. Für die Bühne zeichnet Alois Ellmauer, für die Kostüme Viktoria Semperboni. Die Livemusik ist von Nane Frühstückl, die Inszenierung von Reinhold Tritscher. Zudem gibt es im Oktober im Circuszelt in Leogang einen Abend mit Nouveau Cirque von Pamina Milewska, Malin Brandl und Anna Adensamer: Die drei Zirkusartistinnen aus dem Ensemble des Theater ecce bringen Clownerie und Luftakrobatik. Nach Leogang gastiert Mio mein Mio von Ende November bis Ende Dezember im Oval im Europark im Nexus Saalfelden und Ende Jänner 2025 im K.U.L.T. Hof. Ein einziges Mal, und zwar am 31.Oktober, ist im Circuszelt in Leogang das Stück Paradies mit Daniela Enzi und Raphael Steiner in der Regie von Gerard Es wieder zu sehen. In der Komödie von Emmanuel Robert-Espalieu treffen um sechs Uhr früh in einer Diskothek ein junger Mann und eine sehr viel ältere Dame aufeinander... www.theater-ecce.com Bild: www.theater-ecce.com