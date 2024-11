Auf den Flügeln der Fantasie

f Share Tweet THEATER ECCE / OVAL IM EUROPARK / MIO MEIN MIO 26/11/24 Bo Vilhelm Olsson, genannt Bosse, hätte gerne einen netten Vater wie sein Freund Benka. Aber Bosse kennt lieblose Adoptiveltern. Sein Leben ist grau, bis er eine geheimnisvolle Botschaft aus dem Land der Ferne bekommt... Am Freitag (29.11.) feiert Mio, mein Mio seine Stadt Salzburg-Premiere im OVAL im Europark. Von Heidemarie Klabacher In der Fassung des Theater ecce ist Mio mein Mio nach Astrid Lindgren ein inklusives Familienstück mit Schauspiel, Akrobatik und Livemusik. Nach einer Aufführungsserie im Oktober im Zirkuszelt in Leogang folgt nun die Stadt-Salzburg Premiere im Oval im Europark. Astrid Lindgrens Geschichte ist bekannt und berühmt: „Bosse sehnt sich nach Wärme, Geborgenheit und Glück. In einer Mietshaussiedlung lebt er bei Pflegeeltern, die ihn herumkommandieren und kleinmachen. Seine Mutter ist bei seiner Geburt gestorben, von seinem Vater wird nur gesagt, er sei ein Lump, der sich rasch aus dem Staub gemacht habe, und Bosse selbst sei ebenfalls ein Lump. Doch das will Bosse nicht glauben. Er ist kein schlechter Mensch und sein Vater sicher auch nicht.“ So erzählt Reinhold Tritscher, Regisseur und legendärer Leiter des Theater Ecce – am Montag (25.11.) mit dem Hauptpreis beim Kulturfond Salzburg ausgezeichnet – die Geschichte. Es wäre kein Stoff von Astrid Lindgren, wenn nicht in den grauen Alltag ihres Helden das Licht des Fantastischen fallen würde. Tatsächlich: Ein Flaschengeist zeigt Bosse den Weg ins Land der Ferne. Dort hat der König – natürlich ist dies Bosses Vater – seittausend Jahren auf den Sohn gewartet. Der König schenkt Bosse das Zauberpferd Miramis. Und das kann er auch brauchen, denn der böse Ritter Kato vom Lande Außerhalb raubt die Seelen der Kinder. In Vögel verzaubert kreisen sie verzeifelt über dem Land. Verzweifelt sind die Eltern, die ihre Kinder verloren glauben... „Die große Frage“, so Reinhold Tritscher: „Kann die Imagination mithelfen, die Wirklichkeit zu verändern, gar einen neuen Alltag für Bosse erschaffen?“ Es spielen Malin Brandl, Pamina Milewska, Kristin Henkel, Gerard Es, Reinhold Gerl und Philipp Kieninger. Für die Bühne zeichnet Alois Ellmauer, für die Kostüme Viktoria Semperboni. Die Livemusik ist von Nane Frühstückl, die Inszenierung von Reinhold Tritscher. Mio, mein Mio. Salzburg-Premiere im OVAL im Europark ist am Freitag (29.11.) um 10 Uhr – weitere Termine bis 30. Dezember. Dazwischen gibt es am 10., 11. und 12. Dezember drei Gastspiele im Nexus Saalfelden. Im neuen Jahr am 24. und am 25. Jänner folgen zwei Aufführungen im KULT in Hof bei Salzburg – www.theater-ecce.com Bilder: Foto Flausen Weiter >