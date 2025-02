KLEINES THEATER / DIE KABARETT

17/02/25 Auch im achten Jahr ist Die Kabarett das einzige rein weiblich besetzte Kabarettfestival in Österreich. „Wir versuchen auch unter dem Jahr eine 50:50-Quote im Spielplan zu erreichen“, sagte Katharina Pichler, die Die Kabarett im Kleinen Theater kuratiert.

Von Reinhard Kriechbaum

„Das ist oft gar nicht so einfach, weil es immer noch viel mehr männliche als weibliche Kabarettistinnen gibt. Aber wenn man das als Haus will, dann geht das auch“, so Katharina Pichler. Was Die Kabarett anlangt, irritiert uns ein wenig die Ankündigungsseite auf der Website des Kleinen Theaters. Da ist gerade auf sechs Zeilen etwas übers eigentliche Festival zu lesen, dafür wird zehn Zeilen lang der Begriff FLINTA erklärt. Nur das F steht da für „jene Personengruppe gemeint, die sich als weiblich identifiziert“. Die anderen Buchstaben beschreiben Spielarten der LGBTQI+-Community. Im Programm des kleinen Festivals geht es aber in keinem einzigen Programmpunkt dezidiert darum, der Hinweis scheint wohl dem „Monat der Vielfalt“ in der Stadt Salzburg geschuldet zu sein, in dessen Rahmen Die Kabarett seit je her stattfindet.

Den Auftakt machen am Mittwoch (19.2.) Lucy van Kuhl und Leni Plöchl. Lucy van Kuhl (Berlin) lädt mit Auf den zweiten Blick zu einer humorvollen Reise ein, die Liebe, Alter und das oft Übersehene neu betrachtet. Leni Plöchl hat die Solo-Performance LUX II mit Josef Hader entwickelt. Es geht um Gefühle von Schuld, von Täter- und Opfersein, die durch eine religiös geprägte Kindheit in Oberösterreich hervorgebracht wurden.

Am Donnerstag (20.2.) hinterfragt MOKO kurz vor 35 ihre Ziele – Kind, Kegel, Karriere? Die Buchstaben stehen für Mona Kospach. Für das Duo Jenny Simanowitz und Kathy Tanner sind andere Themen wichtig. Sie sind Dirty Old Women in den Siebzigern und suchen Spaß auf einem Dating-Abenteuer – auf Englisch! Jenny Simanowitz ist übrigens aktives Mitglied von „Omas Gegen Rechts“ und Leiterin der Wiener Polittheatergruppe „Omas-on-Stage“. Kathy Tanner, eine gebürtige Irin, sagt von sich: Wenn Sie erwachsen ist, wolle sie sich zur Ruhe setzen. So weit ist es noch nicht.

Tags darauf spricht Petra Kreuzer mit ihrem Comedy-Soloprogramm Shitlife Crisis die Herausforderungen des Lebens ab fünfzig an, und dann beleuchten „Die Duetten“ mit ihrem Musikkabarett Scheiß di net an den schwierigen Weg ins Erwachsensein. Isabel Gaber und Michaela Scheider-Khom (eine aus dem Burgenland, die andere aus der Steiermark) singen im Wiener Dialekt.

Am Samstag (22.2.) erzählt Suse Lichtenberger in Willkommen Zuhause von einem Leben voller Mittelmaß. Die in Wien lebende Deutsche ist derzeit für mehrere Kabarettpreise nominiert. Die Grazer Schauspielerin und Kabarettistin Antonia Stabinger lädt in ihrem Solo Angenehm zum heiteren Eskapismus ein und erfüllt alle kleinen und großen Sehnsüchte des Alltags.

Die Kabarett, von 19. bis 22. Februar im Kleinen Theater – www.kleinestheater.at