LANDESTHEATER / SPIELZEIT 2025/26

28/03/25 Die 45 Maschinen- und Beleuchtungszüge im Landestheater wiegen 25 Tonnen und werden „von einem einzigen Steuerpult aus bedient“. Scheinwerfer, Lautsprecher, Mikrofone und Maschinen zur Erzeugung von Nebel, Dunst oder Wind sind oft unverzichtbar für das Theatererlebnis.

Von Heidemarie Klabacher

"Allein zehn Windmaschinen und Gebläse sind auf unseren Bühnen im Einsatz“, so Landestheater-Intendant Carl Philip von Maldeghem. Ganz zu schweigen von Furnierpresse, Hallenkränen, Stanz- und Biegemaschinen sowie Kreis-, Band- und Plattensägen in der Werkstatt. In der Schneiderei dienen 25 Näh- und eine Knopfloch-Nähmaschine, in der Maske fünf Brennöfen und acht Heißwickelkästen der Kunst.



Warum wir das ausgerechnet heute erzählen, da das Programm für die Spielzeit 2025/26 im Salzburger Landestheater vorgestellt wurde? Dem Verhältnis Mensch vs. Maschine gilt das Jahresmotto. „Wir haben die Maschinen so nah an Herz und Hirn gelassen, dass das Leben, so wie wir es kennen, ohne sie gar nicht mehr möglich wäre.“ Die autonome Persönlichkeit und der maschinell gesteuerte Mensch sind die Pole im Spannungsfeld der kommenden Spielzeit im Landestheater.

Das Spielzeitthema „Mensch vs. Maschine“ zieht sich durch alle Sparten: In Homo faber von Max Frisch geraten Gefühl und Vernunft, Emotion und maschinenhaftes Denken in einen „existenziellen Konflikt“. Im Schauspiel Triage müssen drei Ärzte entscheiden, wer das Beatmungsgerät erhält. In der Händel-Oper Giulio Cesare prallen das Herrschaftssystem Cäsars und Cleopatras aufeinander. Im Jugendstück K.I.M. – Lotte leidet verliebt sich die Titelheldin in eine künstliche Intelligenz.

Das „Theater an sich“ sei ein „wunderbares Beispiel für das Zusammenwirken von Mensch und Maschine“, war doch die „Theatergeschichte immer auch geprägt von Maschinen und Mechanik“, sagt Carl Philip von Maldeghem: „Einerseits, um den Zauber des Theaters zu unterstützen und an mancher Stelle erst zu ermöglichen, andererseits, um das Arbeiten auf und hinter der Bühne zu erleichtern.“

Operndirektorin Katrin König eröffnet mit Mozarts Don Giovanni am 20. September die Spielzeit ihrer Sparte: Die musikalische Leitung hat Carlo Benedetto Cimento, Regie führt Alexandra Liedtke. Am 19. Oktober folgt Richard Wagners Fliegender Holländer in der Inszenierung von Carl Philip von Maldeghem unter der Leitung von Leslie Suganandarajah. Im Jänner 2026 steht Georg Friedrich Händels Oper Ciulio Cesare im Landestheater auf dem Programm. Am Puklt Carlo Benedetto Cimento, es inszenieren Chiara Osella und Carlo Massari. Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Eugen Onegin folgt im Februar unter der Leitung von Leslie Suganandarajah in der Inszenierung von Alexandra Liedtke. Eine Österreichische Erstaufführung ist Berlin Alexanderplatz von Vivan und Ketan Bhatti im April, unter Leslie Suganandarajah. Es inszeniert Nuran David Calis. In dieser Oper erleben wir, so von Maldeghem, „die kalte Maschinerie einer Stadt wie Berlin, in der es für die einzelnen Menschen keine Wärme des Zusammenhalts gibt“. Eine Kleine Zauberflöte für Kinder folgt im April unter der Leitung von Tobias Meichsner (Regie: Marco Dott).

Drei Musicals bringt die kommende Spielzeit: Priscilla Queen Of The Desert von Stephan Elliott und Allan Scott hat am 6. Dezember Premiere. Monty Python’s Not The Messiah von Eric Idle und John Du Prez basiert auf dem schrägen Jesus-Film Das Leben des Brian. Premiere ist im Mai 2026. Gefeiert wird ausserdem das Sechzig-Jahre-Jubiläum des Filmes The Sound of Music.

Die Theaterspielzeit beginnt am 26. September in den Kammerspielen mit der Uraufführung von Anaïs Clercs Untersberg in der Inszenierung von Sarah Henker. Eine weitere Uraufführung ist am 3. Oktober auf der Bühne 24 (das ist das Marionettentheater) Die Tore von Gaza von Amir Tibon und Regisseur Nuran David Calis. Susanne Frieling inszeniert Max Frischs Homo Faber, Premiere ist am 4. Oktober. Ebru Tartıcı Borchers inszeniert Triage von Maya Arad Yasur. Österreichische Erstaufführung ist am 22. November. Auf dem Film von Anders Thomas Jensen basiert das Stück Adams Äpfel in der Inszenierung von Maximilian Immendorf. Österreichische Erstaufführung ist am 26. November in den Kammerspielen. Manhatten Project von Stefano Massini hat im Jänner 2026 in der Inszenierung von Claus Tröger in den Kammerspielen Premiere.

„Im Jahr 2025 feiern wir das 400-Jahre-Jubiläum des Theaters am Mirabellgarten“, erinnert Intendant von Maldeghem. „1625 wurde das erste Theatergebäude in Salzburg erbaut, das sogenannte Ballhaus, das neben Theateraufführungen auch Ort für Bälle und Ballsport war.“ Dazu gibt es eine feierliche Gala und ein Stück inspiriert von Shakespeares Sommernachtstraum: Uraufführung von Ballhaus von John von Düffel, basierend auf William Shakespeare, ist im Februar. Amerika von Franz Kafka und Der Fremde von Albert Camus kommen im März. Wieder aufgenommen werden Der Besuch der Alten Dame von Friedrich Dürrenmatt und Goethes Faust.

Die Sparte Ballett bringt zwei Uraufführungen und eine Wiederaufnahme: Carmen/Rosa/Bolero von Valentina Turcu, Reginaldo Oliveira und Yonggeol Kim, sowie Studio 54 von Reginaldo Oliveira und Vincenzo Veneruso. Dornröschen kommt als Wiederaufnahme in der Choreographie von Ballettchef Reginaldo Oliveira.

