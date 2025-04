Blutsauger, oh weh!

SCHAUSPIELHAUS / DRACULA 28/04/25 Knoblauch, Rosenkränze und Kreuze, „ein paar Liter Weihwasser" – eh schon wissen, was man alles braucht, um sich gegen Vampire vorzusehen. Braucht man aber alles nicht mitnehmen ins Schauspielhaus Salzburg. Die Gruselei ist so dick aufgetragen, dass herzhaftes Lachen Abwehrzauber genug ist für diese Bühnenversion von Bram Stockers Dracula. Von Reinhard Kriechbaum Anhören tut sich's nach popmusikalischem Karaoke-Wettbewerb, und das ist – gleich vorweg – eine Sache, die das mehrheitlich blutjunge Bühnenteam ganz wunderbar hinkriegt. Der von Wolfi Rainer verantwortete, dichte Soundtrack aus Live und Tonkonserve ist das stärkste Movens dieses Theaterabends. Ähnlich stark der Bühnenzauber, den Isabel Graf zusammengemixt hat. Ein gotisches Kirchen-Ruinenwerk aus vielen Halbbögen. Hinten eine Schatten-Silhouette mit leuchtendem Mond. Bühnennebel quillt schier aus allen Fugen, und das Licht leistet ganze Stimmungsarbeit. Fauler Zauber. Ein roter Vorhang hinten lässt an eine Kabarettbühne denken. Hinweise jedenfalls, dass man die Causa Dracula tunlichst nicht tierisch ernst nehmen soll. Dazu geben auch weder der Bühnentext von Tabea Baumann noch die Art, wie Regisseurin Susi Weber diesen umsetzt, wirklich Anlass. Alles mit Herzblut gespielt, die Ohren und die Augen erfüllend – aber wenn man sich davon nicht einlullen lässt, beschäftigt einen je doch den ganzen Abend hindurch die Frage: Was für einen Grund mag es geben, sich noch mit Bram Stockers Schauerroman zu beschäftigen? Das Böse ist präsent und sichtbar genug in unserer Welt. Da braucht es nicht auch noch einen rumänischen Blutsauger, der sich in London kulinarische, weil großstädtischere Nahrung verspricht. Dracula (Maëlle Giovanetti) ist ein androgynes Wesen, bucklert wie der ebenfalls vom Vampir-Virus befallene Renfield (Marvin Rehbock), der – dann als Hüne mit geradem Rücken – auch den Arthur spielt. Benjamin Muth ist Jonathan Harker, der als Londoner Häusermakler nach Transsylvanien reist und dort in Draculas Fänge gerät. Die Bühnenfassung hält sich weitgehend an den Roman, die Handlung verlagert sich also nach London, wo das Dämonische ausufert und der Irrenarzt Dr. Seward (Rene Eichinger) Hilfe von dem Psycho-Quacksalber van Helsing (Olaf Salzer) erbittet. Zu spät freilich: Mina (Sophia Fischbacher) und Lucy (Julia Rajsp) haben da schon Draculas Zähne zu spüren bekommen. Mutig, sich einzuordnen in die illustre Ahnenreihe all jener, die sich des Dracula-Stoffs angenommen haben, beginnend bei Murnau bis Roman Polanski, Francis Ford Coppola, Werner Herzog oder Mel Brooks. Susi Weber hat sich für eine Art Musical entschlossen und lässt dafür eine ansehnliche Liste von Pop-Nummern ab den 1980ern bis heute abarbeiten. Von Waiting on the Night (Depeche Mode) bis Here Comes the Sun von den Beatles. Das sichert Originalität, und wie eingangs gesagt: Das Singen liegt diesem Ensemble, es sind durchwegs Beiträge mit Charisma. Und vom Theaterhandwerk her gibt es nichts zu bekritteln: Das Parodistische kommt lustvoll raus, die Aufführung hat ein gutes Timing. Aufführungen bis 15. Juni – www.schauspielhaus-salzburg.at Bilder: Schauspielhaus Salzburg / Jan Friese