Geht auf den Scheiß Domplatz!

UNI MOZARTEUM / JEDERMANN 14/05/25 Sie haben geschafft, was bei den Festspielen seit Jahren herbeigeredet wird: Jedermann ist zur Frau mutiert, die Buhlschaft hat einen Bart (aber ein rosa Kleid). Auch sonst eine genderfluide Angelegenheit, wie sie heutzutage en vogue ist im Theater. Der Abschluss-Jahrgang am Thomas Bernhard Institut spielt seinen eigenen Jedermann. Von Reinhard Kriechbaum Erika Jedermann heißt die selbstbewusste Dame, die uns nach allerlei eröffnendem Brimborium als Vertreterin der besser Gestellten, der Besitzenden, entgegentritt. „Der Leuchtturm für alle, die nach oben wollen", heißt es einmal. Erika Jedermann schwärmt für Salzburg und lässt hier den Leerstand für sich arbeiten. Eine aufgelegte Sache an dem Spielort, den man sich für diese Jedermann-Paraphrase ausgedacht hat: das ehemalige Cineplexx City. Eine nur wenige Jahrzehnte alte Ruine pseudo-urbanen Lebens in einer Stadt, die doch nur ein hochgestochenens Dorf ist, zu klein – unter anderem – für zwei Großkinos. Da ist man schnell eingestimmt und findet sich mittendrin im Spannungsfeld zwischen Wohlhabenden und jenen, die nicht auf die Butterbrotseite des Lebens gefallen sind. Ein um Arbeit bettelnder Schuldknecht, die in ärmlichsten Verhältnissen (über)lebende arme Nachbarin, ein „leibeigener Knecht", der das Potential zum Revoluzzer entwickelt... Wir lernen in dem neunzigminütigen Spektakel deftige Typen kennen. Auch wenn man ohne eine Zeile Hofmannsthal-Text auskommt, geht es einigermaßen passförmig den Plot und die Idee des Stücks entlang. Da sind die „echten" Menschen, und daneben die allegorischen Figuren. In einem lauschigen Wohlfühl-Raum amtiert der Glaube, der uns ruhig ein- und ausatmen lässt und uns zwar nicht Berge versetzen, aber die Kraft von Steinen erahnen hilft. Da ist die „Gute-Werke-Bar", ein zweifelhafter Wohlfühl-Ort. Der Mammon/Tod bietet über einen Ladentisch verschiedene Deals an. Zwei Wochen in Salzburg, der „schönsten Stadt der Welt", gegen 180 Tage Lebenszeit? Oder doch 10.000 Tage für die Hölle, gegen 33 Jahre Salzburg? (Der Schreiber dieser Zeilen wüsste, wofür er sich entscheidet.) Wie das nun konkret aussieht? Dem Publikum werden Helme ausgeteilt. Man ist schließlich auf einer Theater-Baustelle, wo einem beständig die Gedankentrümmer eines von den jungen Leuten, in der Regie von Hanna Binder, selbst entwickelten Stücks um die Ohren fliegen. Die Zuschauer bekommen eine deftige Einführung von einem durchgeknallten Teufel. Dann geht's in kleinen Grüppchen von Station zu Station. Kleine, lockere Spielszenen in reger Interaktion mit dem Publikum. So sehr man auch aufpasst, es gibt kein Entrinnen. Da landet schon eine Dame aus der Kleingruppe mit der Transgender-Buhlschaft im Bett. Wem Mitspiel-Theater unangenehm ist, sollte sich wappnen. Für die Kandidatinnen und Kandidaten, für die diese Produktion die Abschlussarbeit ihrer Schauspieler-Ausbildung ist, ergeben sich dankbare Betätigungsfelder. Eine jede und ein jeder ist typengerecht eingesetzt, bis hin zu jenem Kollegen, der im Rollstuhl sitzt (Integration wird gelebt im Thomas Bernhard Institut). Der spielt übrigens einen Gott, der alles andere ist als allmächtig, sondern über die Menschheit lamentiert: „Ich versteh das nicht, wie kann man nur so dumm sein?" Was man nach dieser – im Anspruch hintergründigen und als Ganzes gut gemachten – Jedermann-Farce nicht sagen kann: Ob die jungen Leute taugen fürs professionelle Bühnenleben. Jedenfalls haben sie in diesem gruppendynamischen Prozess die Stückentwicklung gelernt und sich die Rollen passgerecht auf den Leib geschrieben. Es sind keine Figuren, die sich irgendwie entwickeln (was denn allemal ein Gradmesser für Schauspielkunst wäre). Durch den Kopf geht einem bei Produktionen wie dieser: In der Rollenverteilung im Schauspielbereich ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Autoren sind schwer im Hintertreffen gegenüber Regisseuren und Schauspielern, die im günstigen Fall mit Texten arbeiten, im ungünstigen sich überhaupt nur eines Plots bedienen. Sind – konkret bei diesem Jedermann – die Gedanken angehender Schauspieler wirklich aufschlussreich genug, dass man dafür Hofmannsthals Text komplett opfert? Aber ja, auf die Theater-Realität landauf, landab sind die jungen Leute wohl wirklich gut vorbereitet. Ob sie auch mit vorgegebenen, literarisch hochwertigen Texten umgehen können, muss sich erst in ihrem Berufsleben herausstellen. Jetzt mal gilt, was der Teufel sagt: „Wenn ihr den Jedermann sehen wollt, geht auf den Scheiß Domplatz!" Weitere Aufführungen bis 14. Juni im ehemaligen Cineplexx City, Eingang von der Bahnhofseite aus – www.moz.ac.at Bilder: dpk-krie