„Das“ worüber man nicht spricht

SCHAUSPIELHAUS / DAS 14/05/25 Magdalena Marszałkowska, gebürtige Polin und seit 2003 in Wien, war hier unter anderem als Übersetzerin und Beraterin in einer Klinik für Schwangerschaftsabbruch tätig. Die Texte in ihrem Stück Das, uraufgeführt im Schauspielhaus Salzburg, kommen also aus der realen Welt. Es sind auf die Bühne gebrachte Gespräche. Von Erhard Petzel Dem entsprechend bildet das eingesetzte Personal einerseits die Klinikbelegschaft ab, andrerseits Paare, eine weibliche Einzelperson und eine ihre Tochter begluckende (die Ü-Striche fehlen nicht) Mutter. Die Charaktere und die Motivation der Personen, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, sind sehr unterschiedlich. Der Großteil kommt aus Osteuropa, um hier die sauberen Verhältnisse vorzufinden, die man im eigenen Land vermisst. Außerdem sind die Bedingungen für den Eingriff in Wien auch nicht durch Ächtung bedroht, wie gerade in dörflichen oder religiösen Strukturen. Im Programmheft und aufliegenden Foldern erhält das Publikum einen ziemlich gründlichen Schnelldurchlauf in Geschichte der Abtreibung seit der Antike, die durchaus recht pragmatische Ausformungen kannte. Üblich war die Ansicht der Beseeltheit des Menschen erst durch die Geburt. Wurde unter dem römischen Kaiser Septimius Severus um 200 n. Chr. Schwangerschaftsabbruch aus Rücksicht auf den Familienvater kriminalisiert, galt er im germanischen Stammesrecht ohne Einwilligung der Frau als strafwürdig. Mit dem Christentum wurde der Grundstein gelegt, im Vernichten ungeborenen Lebens ein Tötungsdelikt festzustellen. Das gilt bei uns im Grunde nach wie vor, wenngleich 1975 die Fristenlösung in Österreich Ausnahmen festschreibt. Frankreich, mit Simone de Beauvoirs „Manifest des 343“ 1971 als Motor, schuf den Straftatbestand 2024 ab. Bis auf das Mädchen, das einer unglücklichen ersten Liebe auf den Leim ging, haben die Frauen schon Kinder. In den Diskussionen mit Arzt und Ärztin und untereinander werden Gewissensbisse, Vorbehalte, Neurosen und Leiden ausgetauscht. Die Sprachlosigkeit zu Sexualität, Moralität und vor allem den Ansprüchen an Mutterschaft kommt zur Sprache. Dynamiken von Partnerschaften und Beziehungskisten belegen Ängste, Unsicherheit und in ihrer Absurdität auch Komik. Scham und Wut werden dort zur bestimmenden Größe, wo Pragmatismus mit Schamlosigkeit gleich gesetzt wird. Aber von Beginn an liegt die Klage an, das erste Kind als Gefängnis erlebt zu haben, aufgehört zu haben, selbst zu sein. Männer und Mütter stehen als emotionelle Kletten für die Frauen am Pranger. Manche haben vermurkste Vorgeschichten zu Schwangerschaftsabbrüchen. Arzt und Ärztin kämpfen unverdrossen mit den Empfindlichkeiten und vermeintlichen Demütigungen und bemühen sich nach Kräften um Aufklärung und Empowerment der Frauen. Geschlechterrollen und Feminismus werden ebenfalls abgehandelt. Leonie Berner, Kerstin Maus, Petra Staduan, Christiane Warnecke, Agnieszka Wellenger, Susanne Wende, Wolfgang Kandler, Noah Löffelberger, Enrico Riethmüller und Jens Ole Schmieder bespielen beherzt den Raum, ein großes Wartezimmer mit Anmeldung. Insgesamt zeigt sich jedoch die Schwäche des Konzepts: Theater bewegt in der Spannung zwischen Kunstform und den durch sie ausgelösten Emotionen als Imagination der Realität. Wird aber Realität vertextet, entsteht ein ungebrochener Anspruch an Authentizität. Man kann sich schon vorstellen, wie polnische Männer als machistische Stereotypen funktionieren, aber unseren Schauspielern nimmt man eher achtsame Männer mit Genderagenda ab. Da wirken Stereotype aufgesetzt, seien sie noch so sehr Zitate aus dem prallen Leben. Und den Frauen geht es diesbezüglich im Großen und Ganzen nicht viel besser. Da wirken Stereotype aufgesetzt, seien sie noch so sehr Zitate aus dem prallen Leben. Und den Frauen geht es diesbezüglich im Großen und Ganzen nicht viel besser. Möglicherweise ist die von Danuta Ströbl erstellte deutsche Fassung auch ein verfeinernder Filter und es könnte durchaus mit etwas deftigem Slawisch zur Sache gehen. Aber man verlässt die Vorstellung doch mit Gewinn. Aufführungen bis 15. Juni im Studio – Am 27. Mai gibt es ein Podiumsgespräch bei freiem Eintritt – https://www.schauspielhaus-salzburg.at/veranstaltungen/spielzeit-2024-25/das-ua/ Bilder: Schauspielhaus Salzburg / Jan Friese

