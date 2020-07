Ein Saal voll Buntem

KUNSTVEREIN / JAHRESAUSSTELLUNG 22/07/20 Common Ground ist der Titel der Jahresausstellung des Kunstvereins. Auf Deutsch hätte man es auch ausdrücken können mit „Gemeinsamkeiten". Viele befassen sich mit DEM Thema dieser Tage, der Maske. Von Werner Thuswaldner Die Schau im großen Saal des Künstlerhauses und im Kabinett ist bereits zugänglich. Aber der Kunstverein arbeitet nicht zum ersten Mal mit der Stadtgalerie zusammen, und der Teil dort, im Museumspavillon, wird erst nächsten Mittwoch eröffnet. Die Künstlerinnen und Künstler, allesamt Mitglieder des Kunstvereins geben ein starkes und überaus vielfältiges Statement ab. Sie sind offenbar durch die Ereignisse der vergangenen Monate nicht in Schockstarre verfallen, haben sich in ihrer Kreativität nicht entmutigen lassen, ganz im Gegenteil. Die Besucher, die in jüngerer Zeit durch ungewöhnliche Ausstellungsgestaltung überrascht worden sind, fühlen sich in frühere Zeiten versetzt, als es vor allem darum ging, „Flachware" zu präsentieren: Die Wände sind buchstäblich von unten bis oben mit Bildern, vor allem mit Malerei, bestückt. Es gibt eine Menge zu sehen. Alle, die eingereicht haben, wurden mit jeweils einem Werk berücksichtigt. Klar, dass unter diesen Umständen von leichter Überschaubarkeit, von Stringenz, von thematischer Geschlossenheit, keine Rede sein kann. Was es zu sehen gibt? Alles. Die Lust am Entdecken wird auf alle Fälle befriedigt. Manche fühlen sich herausgefordert, sich das Thema Nummer eins vorzunehmen. Masken und das Virus kommen ins Bild. Andere fühlen sich völlig frei, widersetzen sich der thematischen Eindimensionalität und lassen sich durch die Aufregung um das Virus nicht irritieren. Anregend – wenn auch nicht mit durchgehend hohem Niveau – ist die Schau allemal. Im Museumspavillon sind skulpturale und filmische Arbeiten zu erwarten. Der Salzburger Kunstverein vergibt auch dieses Jahr gemeinsam mit dem Land Salzburg den Förderpreis in der Höhe von 3.000 Euro. Die diesjährige Jury – bestehend aus Gabriele Wagner (Leitung der Stadtgalerien Salzburg), Gerold Tusch (Künstler und Vorstandsmitglied des Salzburger Kunstvereins) und Karin Peyker (Künstlerin, Fotografin und Vorstandsmitglied des Salzburger Kunstvereins) – prämierte aus 60 Bewerberinnen und Bewerbern den Künstler Stefan Kreiger als Förderpreisträger 2020. „Seine Bilder vermögen den Betrachter, die Betrachterin stark zu verunsichern", heißt es in der Jury-Begründung. „Das narrative Moment seiner Bildwelten entsteht durch die Verbindung von Bildern aus Kunstgeschichte, Science Fiction, Comic, Pornografie, Film und Geschichte." Common Ground. jahresausstellung 2020. Bis 20.9. im Salzburger Künstlerhaus - www.salzburger-kunstverein.at Bilder:Salzburger Kunstverein / Anna Aicher Weiter >