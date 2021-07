GALLERY WEEK-END

08/07/21 Manchmal möchte man Leute vor ihren eigenen Werbefritzen in Schutz nehmen: GALLERY WEEK_END 2021 heißt eine Generalmobilmachung von 22 einschlägigen Salzburger Institutionen von 27. bis 31. Juli. Der Graphiker hatte die Idee, END auch noch farblich zu akzentuieren...

Von Reinhard Kriechbaum

Von einem Ende ist natürlich nicht entfernt die Rede, ganz im Gegenteil. Erstens soll, wenn der Auftakt gelingt, ein solches GALLERY WEEK-END künftig jedes Jahr stattfinden. Zweitens – und das macht den Einfall des Werbegraphikers schon beinah zur mutwilligen PR-Selbstzerstörung – ist die Galerienszene keineswegs am Ende. Nirgendwo und auch nicht in Salzburg. Ulrike Reinert, die Berufsgruppensprecherin für den Kunsthandel in der Wirtschaftskammer Salzburg, konnte in einem Pressegespräch heute Donnerstag (8.7.) bestätigen, für ihre Branche sei es „in der Corona-Zeit bei weitem nicht so schlecht gelaufen, wie man meinen könnte“. Und das hat einer der beteiligten Kunsthändler, Hermann Gerlich , gleich nochmal relativiert: „2020 war nicht nur ein gutes, sondern das beste Jahr überhaupt.“ Und Gerlich ist schon seit Jahrzehnten im Geschäft...

Da ist also trotz Corona ein gewerblicher Kultur-Zweig aus mehreren Gründen auf die Butterbrotseite gefallen. Im Kunsthandel läuft sowieso viel auf Online-Kanälen, auch wenn die Salzburger Kunsthändlerin Martina Blümel im Pressegespräch darauf hinwies: „Der Vortel einer Galerie ist halt die Laufkundschaft.“ Der Handel und damit die Galerien durften wieder zu einer Zeit aufsperren, als sogar die Museen noch dicht halten mussten. Möglicherweise ist, weil ja der Möglichkeiten zum Geldausgeben im Vorjahr nicht so viele waren, das Börsel etwas leichter gezückt worden. Kunst als echte Geldanlage dürfte in Salzburg eher nicht das Motiv für einen Galerienbesuch sein – das spielt sich eher bei den international aktiven Flaggschiffen auf Ebene Ropac oder Ruzicska ab. Aber die gibt es natürlich auch im Salzburger Galerien-Portfolio.

Die Kunsthandelsszene ist in Salzburg „überschaubar“ aufgestellt, wie es Ulrike Reinert formuliert. 22 Einrichtungen, kommerzielle und nicht-kommerzielle, nehmen am GALLERY WEEK_END 2021 teil, das übrigens nicht nur ein Wochenende lang, sondern fast eine ganze Woche lang dauert. Der Titel ist also auch keine Meisterleistung der Werbe-Berater. In der Wirtschaftskammer Salzburg sind für diese Branche 28 Unternehmen registriert. Die „Dunkelziffer“ ist erheblich, weil es unter den Kunstverkäufern genug Kleinst-Wirtschaftstreibende gibt, die offenbar für einschlägig Interessierte wichtiger sind als für die Wirtschaftskammer.

Eröffnet wird das fünftägige GALLERY WEEK_END 2021 am 27. Juli mit einer Opern-Air-Veranstaltung von 18 bis 20 Uhr, Musik inklusive. Dazu rückt das oenm in Triobesetzung aus. Man könnte auch gleich, wenn man schon da ist, in den Zwergelgartenpavillon schauen und Arbeiten von Rosella Biscotti anschauen, einer der Sommerakademie-Künstlerinnen. 22 Galerien also bieten an diesem und den darauf folgenden tagen unterschiedlichste Verlockungen. Acht Art-Walks sind bis 31. Juli angesagt, Touren jeweils durch vier, fünf Galerien, geleitet von den Kunstvermittlerinnen Victoria Fahrengruber und Ingrid Hyra (Mu­seum der Moderne) sowie Christine Fegerl (Domquartier). Die Website verrät dazu: „Wahrnehmung von Kunst kann individuell und sehr persönlich sein. Gerade aber im Bereich der zeitgenössischen Kunst kann eine kompetente Einführung und zusätzliche Information die eigene Kunstbetrachtung hilfreich unterstützen.“ Ja, so ist das wohl.

Ganz neu ist ein GALLERY WEEK_END in Salzburg nicht, vor gut zehn Jahren (2009/10) habe es so etwas schon mal gegeben, sagt Ulrike Reinert, die diese Veranstaltung damals und auch jetzt wieder initiiert hat. 25.000 beträgt das kleine Budget, außer den beteiligten Unternehmungen tragen Stadt und Land sowie der Altstadtverband dazu bei. Übrigens ist das GALLERY WEEK_END keine der Coronazeit geschuldete Idee. Es hätte schon im Mai 2020 stattfinden sollen. Nun also macht man zu Festspielbeginn gebündelt mobil. Und was Corona betrifft: In den Galerien gelten die Regeln wie für allen Handel. Keine 3G-Kontrolle, aber Mundschutz. Und wer weiß, vielleicht wird es bis dahin ja noch lockerer.

GALLERY WEEK_END 2021 von 27. bis 31. Juli – www.gallery-weekend-salzburg.com

Die beteiligten Galerien, die Ausstellungen und das Programm – für die Art-Walks muss man sich, weil die Teilnehmerzahl beschränkt ist, anmelden - Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bilder: www.gallery-weekend-salzburg.com / ArtMonopol (1); Galerie Sophia Venier/Foto-Krallinger-Gruber (1); Galerie Ropac/Marco Riebler (1)