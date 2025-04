Achtzig Jahre Frieden in Salzburg

f Share Tweet KUNST-LITFASSSÄULEN 14/04/25 Die Aktion Kunst-Litfaßsäulen findet heuer zum elften Mal statt. Die diesjährige Ausschreibung steht unter dem Thema „80 Jahre Frieden in Salzburg“ und lädt dazu ein, sich künstlerisch mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dessen Bedeutung für die Stadt auseinanderzusetzen. Abteilungsvorständin für Kultur, Bildung und Wissen Dagmar Aigner betont: „Mit dem Thema der diesjährigen Ausschreibung soll mit den Mitteln der Kunst ein Zeichen zum Thema Frieden gesetzt werden. Mit dem Ende des 2. Weltkriegs begann vor achtzig Jahren in Europa eine Ära des Friedens, der Freiheit und der Prosperität. Was es bedeutet, in einer friedlichen Welt zu leben oder wie mögliche Bedrohungen dieser in Europa so stabil geglaubten Situation rezepiert werden, soll künstlerisch interpretiert und auf den Kunstlitfaßsäulen gezeigt werden. Es ist dies ein Beitrag der Stadt Salzburg zum Gedenkjahr.“ Die Litfaßsäule, erfunden 1855 vom Berliner Drucker Ernst Litfaß, hat sie sich als eines der bekanntesten Werbe- und Kommunikationsmedien im öffentlichen Raum etabliert. Auch in Salzburg sind die plakativen Säulen nicht wegzudenken: insgesamt 258 Litfaßsäulen informieren im gesamten Stadtgebiet über Kulturveranstaltungen und aktuelle Geschehnisse. In den letzten Jahren haben sie Verstärkung durch moderne Formate erhalten – die City-Light-Säulen und Digitalen City-Lights ergänzen das Angebot und bringen Kunst sowie Informationen in einer zeitgemäßen, dynamischen Form in die Stadt. Teilnahmeberechtigt sind Künstlerinnen und Künstler mit Bezug zu Stadt oder Land Salzburg. Die ausgewählten Projekte werden mit 1.500 Euro für Entwurf und Umsetzung gefördert. Die Werke werden im August 2025 für vier Wochen auf klassischen Litfaßsäulen oder City-Light-Säulen ausgestellt. Digitale Kunstwerke werden für zwei Wochen auf insgesamt 13 Standorten im Stadtgebiet ausgespielt. (InfoZ) Die Einreichfrist endet am 18. April 2025. – www.stadt-salzburg.at

Das Video zum Zehn-Jahre-Jubiläum der Aktion Bild: dpk-krie Weiter >